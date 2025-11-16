Platschef till Veterankraft i Falun och Borlänge!
Vill du driva och utveckla en verksamhet som gör verklig skillnad både för våra kunder och våra veteraner? Som platschef hos Veterankraft är du en nyckelperson i att skapa resultat, bygga relationer och leda ett lokalt team mot gemensamma mål. Du har personalansvar över dina medarbetare vilket inkluderar bland annat ledning, kompetensutveckling, resultatuppföljning och rekrytering. Utöver det ansvarar du för att områdets försäljning och bemanning fungerar som den ska. Du förväntas ha en djup förståelse för den lokala marknaden och kundernas behov, vilket gör det möjligt för dig att bygga långsiktiga kundrelationer och anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar. Låter det som du? Läs mer nedan!
Din roll
Som Platschef har du ett brett operativt ansvar där du driver verksamheten framåt. Det innebär att du bland annat bygger och vårdar långsiktiga kundrelationer med målet att uppnå en hög återköpsfrekvens, samt att du arbetar aktivt med nätverkande. När det gäller resultat och uppföljning sätter du mål i samarbete med din närmsta chef, regionansvarig, och följer upp områdets resultat och budget. Du säkerställer god resurstillgång för att möta kundbasens utveckling och arbetar kontinuerligt med nyckeltal och KPI:er som medarbetarnas välmående, personalomsättning och kund- respektive veterannöjdhet.
Du har yttersta ansvar för att veteraner tillsätts på uppdrag hos såväl nya som befintliga privat- och företagskunder inom olika områden. Därför är det viktigt att du leder och fördelar arbetet mellan medarbetarna på kontoret så att de kan arbeta så effektivt som möjligt. Du stöttar medarbetarna på kontoret i rekrytering, onboarding och offboarding av veteraner, samt ansvarar för resursplanering och att säkerställa en god balans mellan personal och uppdrag. Du planerar teamaktiviteter för att stärka sammanhållning och engagemang hos medarbetarna. Du coachar och följer upp din medarbetargrupp veckovis utifrån individuella mål. Dessutom har du ansvar för utbildning, medarbetar- och lönesamtal samt arbetsmiljöfrågor.
Vem är vår nästa Platschef?
Vi söker dig som är relationsskapande, affärsdriven och målinriktad. Du har alltid veteraner, kunder och medarbetare i fokus och kan hålla ordning och struktur i en hektisk vardag. Ditt ledarskap präglas av att motivera och utveckla teamet och vara lösningsorienterad. Du har lätt att ta till dig nya digitala verktyg och applikationer som stödjer verksamheten. Vi ser att du är prestigelös då rollen som platschef är varierande där du får utföra olika arbetsuppgifter. Vi söker dig som drivs av försäljning och nätverkande, och som vill vara med och bidra till företagets fortsatta tillväxt.
För att summera ser vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet i en ledande roll med personalansvar
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och leda team mot uppsatta mål
God lokalkännedom och stort nätverk
Erfarenhet av kundkontakt och försäljning, gärna i en lokal kontext
Stark kommunikations- och förhandlingsförmåga i både tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt i digitala och snabbrörliga miljöer
Tillgång till körkort och egen bil
Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet Publiceringsdatum2025-11-16Om företaget
Veterankraft är ett av Sveriges främsta auktoriserade bemanningsföretag och den största leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Med verksamhet på cirka 40 orter, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, erbjuder vi våra kunder hjälp i vardagen med trygghet, kvalitet och personlighet i fokus. Varje år underlättar vi tillvaron för tusentals hushåll och företag genom våra skräddarsydda tjänster och engagerade medarbetare. Varje dag ser vi hur våra Veteraner gör skillnad hos tusentals kunder genom sitt arbete och sina insatser.
Så, är du vår nästa Platschef på Veterankraft? Tjänsten är en en visstidsanställning på 1 år med chans till förlängning och start enligt överenskommelse. Skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@veterankraft.se
