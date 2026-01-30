Platschef till Västkustens Anläggnings AB
Platschef till Västkustens Anläggnings AB - för dig som vill ha frihet, ansvar och nära samarbete
Vill du arbeta i ett mindre företag där du verkligen kan påverka din vardag, fatta snabba beslut och känna gemenskap med kollegorna? Då kan Västkustens Anläggnings AB vara rätt plats för dig.Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Västkustens Anläggnings AB (VK.AB) är ett välrenommerat och personligt företag inom mark- och anläggningsbranschen i Göteborgsområdet. Sedan starten 1987 har vi byggt upp en stabil verksamhet med kunniga och engagerade medarbetare. Vi är en del av Eledakoncernen och arbetar med både kommunala och privata kunder - bland annat Göteborgs Stad, Trafikkontoret, fastighetsförvaltare, byggare och olika fastighetsbolag.
Vi är stolta över vår långa erfarenhet, moderna maskinpark och vårt genuina engagemang för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. VK.AB är certifierade enligt FR2000 sedan 2009.
Din roll
Som platschef hos oss får du stort förtroende och mycket frihet. Du driver dina projekt självständigt - från start till mål - och leder din arbetsgrupp med stöd av engagerade kollegor och arbetsledare. Här har du möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat på riktigt.
Du rapporterar direkt till Arbetschefen och blir en nyckelperson i vår fortsatta utveckling.
Vi erbjuder dig:
Möjligheten att driva egna projekt och påverka besluten direkt.
En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar och högt i tak.
Kollegor som stöttar varandra och samarbetar nära i vardagen.
Frihet under ansvar - du planerar och leder ditt arbete på ditt sätt.
Bra villkor och möjlighet till bonus.
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att driva anläggningsprojekt och som trivs i en miljö där laganda och ansvar går hand i hand. Du är van vid att leda både människor och projekt, har god ekonomisk förståelse och ett praktiskt grepp om arbetet.
Du är en person som:
Gillar att samarbeta och vara nära din arbetsgrupp.
Har förmåga att planera, strukturera och samtidigt vara flexibel.
Är lösningsorienterad och trygg i dina beslut.
Vill komma till ett mindre företag där dina insatser märks och uppskattas.
B-körkort är ett krav.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Västkustens Anläggnings AB med Sibe Construction AB.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Jimmy Eriksson på 0706-691988. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754), http://www.vkab.nu/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västkustens Anläggnings AB Kontakt
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se Jobbnummer
9713764