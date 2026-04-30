Platschef till vår verkstad i Luleå
Euromaster AB / Chefsjobb / Luleå Visa alla chefsjobb i Luleå
2026-04-30
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Euromaster AB i Luleå
, Skellefteå
, Gällivare
, Lycksele
, Umeå
eller i hela Sverige
Brinner du för service, kundrelationer och att leda team i utveckling? Nu söker vi en engagerad Platschef som vill ta helhetsansvar för vår verkstad och vara med och driva vår lokala tillväxtresa.
Om rollen
Som Platschef på Euromaster får du en nyckelroll i vår organisation. Du leder ett kompetent team bestående av mekaniker, däcktekniker och verkmästare. Ditt fokus ligger på att skapa en kundupplevelse i världsklass, samtidigt som du har ansvar för verkstadens administration, resultat och dagliga drift.
Verksamheten i Luleå är mångsidig med stark närvaro inom både retail (personbil) och SMR (service, mekanik, reparation), samt en satellitverkstad hos SSAB. Vi ser ljust på framtiden och söker en ledare som motiveras av att bygga vidare på vår starka position och som har förmågan att förbereda verksamheten för framtida expansion och större volymer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ledarskap: Coacha, motivera och utveckla dina medarbetare för att nå uppsatta mål och bibehålla en god laganda.
Kundfokus & Expertis: Säkerställa hög kvalitet och ärlighet i alla kundmöten - våra kärnvärden är centrala i allt vi gör.
Affärsmannaskap: Ansvara för budget, resultat och administrativ struktur.
Utvecklingsarbete: Proaktivt arbeta med att optimera arbetssätt och förbereda verkstaden för framtida tillväxt.
Vem är du?
Vi söker en trygg och strukturerad ledare som är duktig på att bygga relationer - både med kunder och medarbetare. Du är lösningsorienterad och trivs bäst i en miljö där det händer mycket och där din förmåga att planera och prioritera kommer till sin rätt. Euromaster har ständigt säkerheten i fokus och en viktig förutsättning för det är att som ledare skapa en säker och inkluderande arbetsmiljö där alla trivs och kan utvecklas.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap med personalansvar, gärna från en verkstadsmiljö eller liknande servicebransch.
En förmåga att motivera, coacha och utveckla medarbetare för att skapa ett starkt och effektivt team.
Starkt fokus på kundhantering och affärsutveckling, med ett driv att nå och överträffa försäljningsmål.
Goda kunskaper inom arbetsmiljö och säkerhet, samt förmåga att följa relevanta lagar och förordningar.
Förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet effektivt.
Erfarenhet av budgetansvar och uppföljning av ekonomiska mål.
Goda administrativa kunskaper.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från försäljning eller rollen som servicerådgivare
Teknisk bakgrund, gärna från fordonsbranschen
B-körkort är ett krav.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig chef, Ann-Marie Hägglund.
Välkommen till Euromaster Luleå!
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2800 verkstäder i 17 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 130 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaster AB
(org.nr 556078-6500)
974 32 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Euromaster Luleå Jobbnummer
9886780