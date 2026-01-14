Platschef till Umeå Mark & VA AB
2026-01-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vill du vara med och bygga mer än bara projekt?
Har du några års erfarenhet som platschef eller har du kanske arbetat som arbetsledare under flera år och vill ta steget till PC?
Tycker du om att arbeta brett, ta ansvar och vara en naturlig del av både människor och produktion? Trivs du i en organisation där beslutsvägarna är korta, initiativ uppmuntras och där man hjälps åt - Då kan du vara den platschef vi söker!
Om rollen
Som platschef hos oss har du en central roll i våra mark- och anläggningsprojekt. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning, men lika viktigt är hur arbetet utförs - med engagemang, samarbete och ett prestigelöst förhållningssätt.
Hos oss är det naturligt att:
Arbeta både strategiskt och operativt
Fatta egna beslut och ta ansvar för helheten
Ibland hugga i där det behövs, även om det ligger utanför den formella arbetsbeskrivningen
Vi tror på frihet under ansvar och på människor som vill vara med och bidra - inte bara följa en mall.
Vem är du?
Vi tror att du:
Har några års erfarenhet av mark- och anläggningsprojekt i rollen som platschef eller som arbetsledare, med flera års erfarenhet och vill ta steget vidare till PC
Gillar att arbeta brett och har lätt för att se vad som behöver göras
Är trygg i att fatta beslut och stå för dem
Är prestigelös och inte rädd för att kavla upp ärmarna
Trivs med människor, bygger relationer naturligt och skapar engagemang i teamet
Är strukturerad, noggrann och har ordning på både projekt och administration
Du behöver inte kunna allt från början - det viktigaste för oss är inställning, ansvarstagande och vilja.
Vad erbjuder vi?
En trevlig organisation med korta beslutsvägar
En arbetsplats där egna initiativ uppmuntras och uppskattas
Möjlighet att påverka både projekt och arbetssätt
Ett nära samarbete med kollegor som bryr sig om varandra
En roll där du får utvecklas och växa tillsammans med företaget
Tjänsten hoppas vi tillsätta så snart som möjligt så vänta inte med att skicka in din ansökan om du är intresserad!
Uppstart: Omgående/enligt ÖK
Placeringsort: Umeå
Körkort: B
Publicering: 2026-01-14
Vi är ett familjeägt företag som startade 2017 och har sedan dess vuxit stadigt. Idag är vi drygt 50 medarbetare, varav 17 tjänstemän, och en lokal aktör att räkna med inom mark- och anläggningsbranschen.
Vi sitter i nya, fina lokaler på Västerslätt i Umeå och arbetar brett med olika typer av mark- och anläggningsprojekt. Hos oss präglas vardagen av engagemang, samarbete och en stark laganda. Vi värdesätter korta beslutsvägar, ett prestigelöst arbetssätt och människor som vill ta ansvar och bidra - både i stort och smått.
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Platschef".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Platschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Umeå Mark & VA AB
(org.nr 556881-7422), https://umv.se/
Mätarvägen 9 (visa karta
)
901 33 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-Ansvarig
HR-Ansvarig
Josefine Häggström
josefine@umv.se
072-525 77 88
9683409