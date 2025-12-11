Platschef till Stockholms bästa anläggningsföretag
Nu rekryterar vi en driven Platschef som vill bli en del av gänget hos en av de mest spännande aktören inom mark- och anläggningsbranschen i Storstockholm!
Här finner du ett företag i absoluta framkant, de tar mark konstant och vinner många avtal vilket säkrar jobben många år framöver. Du ansluter till ett glatt team med ambitiösa vinnarskallar där man firar varandras framgångar alla dagar i veckan - förutom när det är tävling på kontoret, fotbollsmatcher eller någon annan utmaning - då är det allvar!
Företaget är etablerat i Stockholm - Södra sidan och driver mark och anläggningsentreprenader i egen regi samt i utförande- och totalentreprenader mot kommuner, föreningar och andra privata aktörer.
Här får du en anställning i en familjär atmosfär där man har ett nära samarbete kollegor emellan.
Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter och generösa förmåner såsom friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, hälsoundersökningar och kollektivavtalad tjänstepension.
Om rollen
Som platschef hos vår kund har du det övergripande ansvaret för projektens genomförande - från planering till slutbesiktning. Du leder och samordnar arbetsledare och yrkesarbetare, säkerställer att projekt följer tidsplan, budget och kvalitetskrav, samt upprätthåller goda relationer med kunder och intressenter.
Dina ansvarsområden
Planera, organisera och följa upp projekt från start till mål.
Ansvara för ekonomi, budget, prognoser och fakturering.
Leda och motivera teamet, genomföra medarbetarsamtal och bemanning.
Säkerställa arbetsmiljö, kvalitet och miljökrav.
Hantera myndighetskontakter och dokumentation inför slutbesiktning.
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom relevant område samt standardkurser inom BAS-U, heta arbeten, arbete på väg.
Minst tre års erfarenhet som platschef samt vana av att arbeta med ramavtal inom offentlig sektor.
Kännerdom om AMA, MER samt kunskaper i entreprenadjuridik och AB04/ABT06.
Har ledarerfarenhet och förmåga att skapa engagemang i teamet.
B-körkort.
God datavana.
Du kommer ansluta till ett piggt och glatt gäng med höga ambitioner och tydliga mål. Här ser och hör ledningen alla medarbetare, och nya tankar och idéer tas gärna emot. Medarbetarnöjdheten är hög vilket avspeglar sig i en hög kundnöjdhet och en ständig utveckling framåt. Kanske är det den goda sammanhållningen och de många roliga aktiviteterna som gör hela skillnaden i farten framåt?!
Process
Urval och intervjuer sker efter att ansökningstiden löpt ut. Sök tjänsten via länken och kontakta ansvariga rekryterare Sanna Vestin på sanna.vestin@prowork.se
vid frågor.
