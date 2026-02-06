Platschef till RO-Gruppen i Stockholm
RO-Gruppen söker nu en Platschef till vårt affärsområde i Stockholm. En roll för dig som är trygg i ditt ledarskap, har god förståelse för byggprojektets komplexitet och vill arbeta i projekt där samverkan, människor och affär går hand i hand.
På RO-Gruppen är kultur en förutsättning för att lyckas i projekt där tempo och förändring är en naturlig del av vardagen. Vår kultur vilar på FENA - Förtroende, Engagemang, Nytänkande och Arbetsglädje och präglar hur vi samarbetar internt, men också hur vi arbetar med våra kunder och hur vi leder våra projekt.
Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Därför arbetar vi målmedvetet för att skapa Sveriges roligaste vardag - en vardag där människor trivs, mår bra och är hållbara över tid. Det är avgörande för att vår verksamhet och våra projekt ska fungera.
Om rollen
Som Platschef leder du produktionen från byggstart till överlämning och ansvarar för planering, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och teamet på plats. Vi arbetar i hög grad med mellanstora och större fasuppdelade samverkansprojekt, vilket innebär att du som Platschef är med tidigt i projekten och bidrar med din produktionskompetens i nära samarbete med kund och projektorganisation. Tillsammans skapar ni genomtänkta lösningar med fokus på funktion, hållbarhet och affärsnytta.
Du samarbetar tätt med bland andra entreprenadingenjörer och arbetsledare där ansvar, kunskap och beslut delas i projektteamet. Ett nära samarbete sker även med Olle Forsberg, Annika Grönberg och Lars Westman, affärsområdeschefer med lång erfarenhet inom entreprenadverksamhet. De är operativa i projekten och skapar tillsammans en trygg, tydlig och framåtlutad miljö.
Du har byggteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet och har dokumenterad erfarenhet som Platschef. Med god erfarenhet av produktionsskedet arbetar du i projekt med höga krav på samarbete, struktur och kvalitet.
För att trivas och lyckas hos oss tror vi att du har erfarenhet av, eller ett tydligt intresse för samverkansprojekt och uppskattar att komma in tidigt i projekten för att kunna påverka helheten. Du är trygg i ditt ledarskap, relationsskapande och prestigelös i samarbetet med både team och beställare. Samtidigt delar du våra värderingar och vill aktivt bidra till såväl kultur som resultat.
Om RO-Gruppen
RO-Gruppen grundades 1982 och är idag en etablerad entreprenör med verksamhet på nio platser i Sverige. I över 40 år har vi byggt kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder. Med våra 300 medarbetare omsätter vi cirka 2 miljarder kronor och levererar projekt över hela Sverige. Kärnan i vår verksamhet är ett genuint engagemang i människor, projekt och affär.
Vi kan stoltsera med att vara ett flerfaldigt prisbelönt företag där vi blivit utsedda till Sveriges Bästa Arbetsplats (Great Place To Work®), Sveriges friskaste företag och Karriärföretag flera år i rad. För oss är sambandet tydligt: när människor trivs och känner sig trygga i sitt uppdrag, levererar vi bättre projekt.
Ansökan och kontakt
Vi arbetar med löpande urval i denna rekrytering. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår People & Culture Business Partner Ida Linnertorp på ida.linnertorp@ro-gruppen.se
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RO-Gruppen Stockholm AB
(org.nr 559232-7323), https://www.ro-gruppen.se/
170 73 SOLNA Jobbnummer
9727030