Platschef till ny etablering - inom bemanning och rekrytering
Konsultia AB / Chefsjobb / Landskrona
2025-09-24
Platschef inom bemanning & rekrytering
Vi letar efter dig som känner att det är dags för något mer. Du har erfarenhet från bemannings- eller rekryteringsbranschen och gillar både människor och affärer. Kanske har du länge tänkt att du skulle vilja bygga upp något eget - men utan att behöva ta hela risken själv? Då tror vi att du kommer att gilla det här.
Fokus i rollen På Konsultia vill vi växa och bli marknadsledande inom vår nisch - men vi vet att vi bara kan lyckas tillsammans med engagerade och kundfokuserade medarbetare. I den här rollen blir du en viktig del av vår resa. Du bidrar till att affären rör sig framåt, bygger nära och långsiktiga relationer och skapar bästa möjliga förutsättningar för både kunder och konsulter att trivas och utvecklas. Som Platschef kommer du att:
Etablera och utvecklar samarbeten med nya och befintliga kunder.
Säkerställer att vi attraherar och matchar rätt konsulter till rätt uppdrag.
Lägger grunden för vår långsiktiga tillväxt på orten.
Bidrar till hela regionens utveckling och är en del av regionledningen.
Din bakgrund Du har erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen samt gärna ledarskapserfarenhet. Du vill utvecklas och känner att det är läge för nästa steg, sannolikt för att du är driven, trivs med att påverka och motiveras av att se konkreta resultat. Relationsbygge kommer naturligt och du trivs med att kombinera försäljning, ledarskap och affärsutveckling.
Nyfiken? Vi erbjuder en unik möjlighet att bygga och utveckla en lokal verksamhet från grunden. Du har friheten att styra din vardag samtidigt som du får stöd av en erfaren och framåtlutad organisation som ger dig verktygen som behövs för att lyckas. Det här är en viktig roll i ett växande företag med korta beslutsvägar - din insats kommer göra skillnad direkt!
Hör av dig
Skicka några rader om vem du är och varför du vill ta dig an den här rollen. Bifoga gärna din LinkedIn-profil eller ett CV.
Kontakta Johan Alm, HR-chef, på 070-289 31 10. Intervjuer sker löpande, så ansök direkt. Sista dag för att ansöka är 31 Oktober.
För svensk industri framåt Industrin är en grundpelare i Sveriges framgång och vi vill bidra till att den fortsätter utvecklas. Våra bemannings- och rekryteringslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Med schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad för våra kunder varje dag.
Vi värdesätter en god arbetsmiljö och tror att det är en förutsättning för hållbar tillväxt och långsiktiga relationer. Vi värnar om en bra balans mellan privatliv och arbetsliv där du har stora möjligheter att styra din egen arbetsdag och arbetsplats.
Vi bedriver verksamhet från norr till söder, och fler kontor är på gång i takt med att vi hittar rätt personer! Läs gärna mer om oss på vår hemsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Johan Alm johan@konsultia.se 070-289 31 10 Jobbnummer
9524110