Platschef till Nordiska Kvalitetsbyggen
HR Resursen på västkusten AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-06-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HR Resursen på västkusten AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Kungsbacka
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Nordiska Kvalitetsbyggen söker Platschef – vill du leda projekt med kvalitet i fokus?
Vill du vara med och driva byggprojekt där kvalitet, struktur och kundnöjdhet står i centrum? Nu söker vi på Nordiska Kvalitetsbyggen en engagerad platschef som vill ta nästa steg i karriären och bli en nyckelperson i vårt växande team i Göteborg.Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Nordiska Kvalitetsbyggen grundades 2011 och är idag ett etablerat byggföretag med tydligt fokus på byggservice och ROT-projekt. Vi är stolta över att leverera trygga och hållbara lösningar där kvalitet och kundnöjdhet alltid är högsta prioritet.
Med ett erfaret team och ett starkt nätverk av underleverantörer och samarbetspartners genomför vi projekt med hög precision. Våra välutvecklade rutiner och processer säkerställer inte bara hög kvalitet och säkerhet – de bidrar även till minskad miljöpåverkan och en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.
Om rollen
Som platschef hos oss har du en central roll i våra projekt. Du ansvarar för att leda, planera och styra den dagliga produktionen inom ROT-projekt i Göteborgsområdet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och samordna produktionen på byggarbetsplatsen
Säkerställa att projekt levereras enligt tidplan, budget och kvalitetskrav
Ansvara för resursplanering och uppföljning
Arbeta strukturerat med dokumentation och processer
Skapa goda relationer med kunder, medarbetare och samarbetspartners
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av ROT-projekt inom hus och/eller bostad. Du har en eftergymnasial utbildning inom bygg eller motsvarande erfarenhet och har tidigare lett arbetet i olika entreprenader. Vi ser gärna att du har minst fem års erfarenhet i rollen som platschef och innehar BAS-U/P. Som person är du strukturerad, noggrann och trivs i en roll där dokumentation och ordning är en självklar del av arbetet.
Vi erbjuder
Hos oss får du en trygg och stabil arbetsplats med god sammanhållning och ett lag där man stöttar varandra. Vi erbjuder bra arbetsvillkor, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka ditt arbete. Du får arbeta med varierande och utvecklande projekt i en organisation som värnar om sina medarbetare och strävar efter långsiktighet i allt vi gör.
Vill du vara med och bygga kvalitet – på riktigt?
Skicka in din ansökan redan idag!
I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med HR Resursen på västkusten.
Maila din ansökan: isabelle.wingard@hr-resursen.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: isabelle.wingard@hr-resursen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR Resursen på västkusten AB
(org.nr 559400-1413), https://nordiskakvalitetsbyggen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordiska Kvalitetsbyggen AB Jobbnummer
9966079