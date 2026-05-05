Platschef till Nordia
2026-05-05
Vill du ta helhetsansvar för byggprojekt från planering till färdigställande? Nordia söker en platschef som driver ekonomi, tidplan och arbetsmiljö - och leder teamet mot ett starkt resultat.
Nordia är en norrländsk entreprenör med bred kompetens inom bygg, mark och anläggning och arbetar med att skapa värde genom effektiva och hållbara lösningar.
Som platschef inom bygg ansvarar du för att driva projektet från planering till färdigställande. Du har ett tydligt helhetsansvar med fokus på ekonomi, arbetsmiljö och ledarskap, och rollen innebär både överblick och närvaro ute i produktionen.
Arbetsuppgifter
Leda och följa upp byggprojektets helhet från start till mål.
Ansvara för planering, tidplan, ekonomi, kvalitet och uppföljning.
Vara en nyckelkontakt mot beställare, entreprenörer och projektledning.
Leda byggmöten och säkerställa dokumentation samt uppföljning.
Driva en trygg och effektiv arbetsmiljö genom hela projektet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med förmåga att driva byggprojekt framåt med struktur och tydlighet. Du har en god förståelse för byggprocessens olika delar och trivs i en roll där du växlar mellan helhetsperspektiv och operativa beslut i vardagen. Du är van att samla teamet, skapa tydliga ramar och hålla ihop produktion, kvalitet och uppföljning - samtidigt som du bygger goda relationer med beställare och samarbetspartners.
Krav för tjänsten:
Flerårig erfarenhet av byggproduktion i ledande roll.
God förståelse för byggprocessens alla delar.
Tydliga ledaregenskaper och vana vid personalansvar.
Förmåga att fatta beslut, strukturera och driva arbetet framåt.
B-körkort.
Meriterande:
Kunskap om entreprenadjuridik och ekonomi.
Byggteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Studentconsulting Sweden AB (Publ)
974 36 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
StudentConsulting
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com
