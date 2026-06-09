Platschef till Noccon AB
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2026-06-09
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Platschef till Noccon AB
Är du redo att kliva in i en viktig roll där du driver ett större bostadsprojekt och leder teamet på plats? Hos Noccon får du ta ansvar, fatta beslut och vara nyckelpersonen som ser till att projektet levereras enligt tidplan, kvalitet och budget.
Rollen som Platschef
Som Platschef hos Noccon leder du produktionen på plats och är den som ser till att projektet genomförs enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav. Du blir det naturliga navet mellan produktionsledare, underentreprenörer, leverantörer och kund – och du är den som driver arbetet framåt med struktur, tydlighet och lösningsfokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och samordna den dagliga produktionen på arbetsplatsen
Säkerställa tidplan, budgetuppföljning och kvalitet enligt avtal
Arbetsleda och stötta produktionsledare i deras arbete
Föra en nära dialog med underentreprenörer, leverantörer och kund
Följa upp ekonomi, prognoser och avtalsfrågor löpande
Sätta strukturer, rutiner och arbeta proaktivt för att riskminimera
Tydlig dokumentation och administration kopplat till projektet
Vara ansiktet utåt och en trygg representant för Noccon på plats
Du arbetar stationerat i projektet – alltid ett projekt i taget så att du verkligen kan äga helheten. Du blir en viktig nyckelperson i att driva projektet i mål.
Vem tror vi att du är?
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda större byggprojekt och som trivs i en roll där du både skapar struktur och bygger starka relationer.
För att lyckas i rollen har du:
Skallkrav
2–3 års erfarenhet som platschef i större projekt
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande
Utbildning som byggingenjör eller liknande
Vi tror att du är:
Ansvarsfull – du tar ägarskap, driver på och säkerställer att inget faller mellan stolarna.
Kommunikativ – du bygger relationer, förväntansstyr med tydlighet och skapar bra samarbetsklimat med både interna och externa parter.
Noggrann & strukturerad – du håller ordning på budgetar, avtal och detaljer och ser framåt i planeringen.
Som ledare vågar du fatta beslut, samlar gruppen, löser problem med ett positivt mindset och är en trygg förebild i vardagen.
Om Noccon AB
Noccon AB är ett entreprenadföretag inom bygg- och fastighetsbranschen med hjärtat i Mälardalen. Sedan starten 2011 har de byggt bostäder, kontor och samhällsviktiga lokaler – alltid med kvalitet, miljö och samarbete i fokus. De arbetar med både total- och utförandeentreprenader inom privat och offentlig sektor, och har lång erfarenhet av partneringprojekt där de bidrar med produktionserfarenhet redan i tidiga skeden.
Vårt huvudkontor ligger i Årsta, Stockholm, och de är idag ett team på 31 medarbetare fördelade på tre grupper. De har en låg personalomsättning, ett öppet klimat och ett starkt samarbete mellan grupperna.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du bli anställd direkt hos Noccon AB.Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
Placeringsort: Stockholm
Omfattning: Heltid
Process: Intervju via Framtiden →Personlighetstest → Intervju hos Noccon→ Referenstagning → Beslut
Vill du vara med och bygga framtidens boenden och samhällsfastigheter?
Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52181_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
120 40 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com Jobbnummer
9954608