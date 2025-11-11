Platschef till Maserhallen AB
2025-11-11
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Visa alla jobb hos Maserhallen AB i Borlänge
Platschef till Maserhallen AB - Ledare med fokus på Säkerhet, Utveckling och Samverkan
Är du en engagerad och tydlig ledare som brinner för en säker och välfungerande badhusverksamhet? Har du dessutom förmågan att skapa goda samarbeten internt och externt? Då kan du vara vår nya platschef!
Maserhallen AB driver en av Dalarnas mest populära bad- och friskvårdsanläggning. Vår vision är att vara den naturliga mötesplatsen för hälsa, motion och glädje i kommunen. Vi söker nu en driven platschef som vill leda samt utveckla vår verksamhet framåt.
Rollen som platschef
Som platschef har du ett övergripande ansvar för daglig drift, personal samt ekonomi. Du rapporterar direkt till VD och ingår i företagets ledningsgrupp. Ditt ledarskap är avgörande för att säkerställa att vi upprätthåller högsta möjliga standard vad gäller säkerhet, service och arbetsmiljö. En stor del av ditt arbete handlar om att säkerställa att Maserhallen fungerar som en naturlig och integrerad del av kommunens totala utbud.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Leda, coacha och utveckla personalen, med fokus på tydlighet och delaktighet.
Ansvara för den löpande verksamhetsplaneringen, inklusive personalplanering och schemaläggning.
Övergripande ansvar för driftsekonomi, budgetuppföljning och resultatrapportering.
Säkerställa att ett systematiskt och kontinuerligt säkerhetsarbete bedrivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
Aktivt utveckla och vårda samverkan med Borlänge kommuns verksamheter, för att optimera anläggningens användning och utbud.
Bygga och upprätthålla goda relationer med föreningslivet.
Vara kontaktperson i tekniska driftsfrågor samt initiera underhåll och optimering.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och kommunikativ ledare, som värdesätter att arbeta verksamhetsnära. Din förmåga att se helheten och samtidigt ha ett skarpt öga för detaljer är central. Du är en god relationsbyggare och ser värdet i samarbete.
Vi lägger särskild vikt vid att du har:
Mycket goda ledaregenskaper med en tydlig och delaktig ledarskapsstil.
Förmåga att effektivt samverka med kommunala förvaltningar och det lokala föreningslivet.
Insikt om vikten av framförhållning i planering och drift.
Förmåga att skapa engagemang och delaktighet bland medarbetarna.
Intresse för de tekniska frågorna kopplade till fastighets- och badhusdrift (vattenrening, ventilation, etc.).
Gedigen förståelse för vikten av ett systematiskt säkerhetsarbete samt förmåga att implementera detta i det dagliga arbetet.
Meriterande är även:
Erfarenhet från både ledning och operativ verksamhet inom badhus.
Förmåga att hantera personalplanering och budget/ekonomi.
Förståelse för och erfarenhet av att planera och genomföra kontinuerlig utbildning för personalen i verksamhetsaktuella frågor (t.ex. HLR, livräddning, kemikaliehantering).
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en spännande och utmanande ledarroll i hjärtat av Borlänge. Där du får möjlighet att forma och leda en viktig samhällsfunktion i en dynamisk miljö med fokus på hälsa, säkerhet och bred samverkan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett heltidsjobb.
Masergatan 22
784 40 BORLÄNGE
Maserhallen AB
Kommundirektör
Jörgen Olsson 024373204
