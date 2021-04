Platschef till Marina/Hamn, Solna - Logent AB Stockholm - Chefsjobb i Solna

Prenumerera på nya jobb hos Logent AB Stockholm

Logent AB Stockholm / Chefsjobb / Solna2021-04-07Vi söker en engagerad och affärsdriven platschef till vår kunds Marina/Hamn. Gillar du att jobba i ett högt tempo och ha varierande arbetsuppgifter i en underbar miljö? Då kan detta jobb vara något för dig!2021-04-07Som platschef kommer du att ansvara för den dagliga driften i hamnen som idag har ca 300 båtplatser i sjön och 300 vinterplatser på land inomhus. I hamnen finns även permanentboende familjer i egna flytande villor/bobåtar. Du kommer att vara en viktig del i bolagets utveckling och bära ansvaret för två medarbetare, den dagliga planeringen, schemaläggning, marknadsföring, webbsidor etc. Vidare kommer du att ha tät kontakt med kunder och vara ansiktet utåt för verksamheten.Arbetsuppgifter:Administrera felanmälningar, offertförfrågningar & övriga kundärenden (felanmälan - arbetsorder - delegering - uppföljning)Ansvara för alla avtal (boende, vinter- och sommarkunder), tecknande, uppdatering, fakturering, betalningsuppföljning, indexreglering av avtalAnsvara för marknadsföringsbiten i bolaget (Websidor, kundutskick, marknadsbevakning)Ansvara för planering av upptagningar & sjösättningar (kontakta och hålla kontakt med kunder), koordinera service av kundbåtarArbetsleda 2 personer på hamnområdetAnsvara för "anläggningen" (ordning på bryggor, lokaler, tillse att regler och bestämmelser följs, boka service/kontrollera att tvättstuga, renhållning mm fungerar)Ansvara för nyckelhanteringen i bolagetSälja båtplatser (marknadsföra i olika kanaler, lämna offerter, diskutera med kunder)Delta i ledningsmöten och avrapportera ärenden rörande ansvarsområdetKassahantering (Betalkortterminal, handkassa)Tjänsten skall tillsättas omgående och varar i ca 12 till 15 månader.Kontorsarbetstider mån - tors kl 8 - 17, fre 8 - 16.Informationen ges vid intervjutillfälle.Vi söker dig som har:KontorsvanaMycket goda kunskaper i Office-paketet m fl program (Excel, Access, Word)Mycket goda språkkunskaper (svenska, engelska)Gott ordningssinneStresståligVan att hålla många bollar i luftenTidigare erfarenhet av att arbetsledaKunskaper motsvarande ekonomiassistent (kundreskontra, leverantörsreskontra, redovisning)Om LogentLogent är en oberoende tjänsteleverantör inom logistik med ett heltäckande erbjudande inom Supply Chain Management. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Logistik, Bemanning, Hamn & Hub och Kompetens. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca 3000 anställda. Under 2019 omsatte Logent ca 1,5 miljarder SEK. Läs mer på www.logent.se Om ansökanTa chansen att hoppa på en spännande förändringsresa i ett växande bolag. Vi behöver din ansökan med CV samt personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person för tjänsten som Platschef. Vid frågor gällande tjänsten kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Love De Val på love.deval@logent.se Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-18Logent AB Stockholm5677177