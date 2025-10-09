Platschef till Johannisborgsförbindelsen - inriktning VA och mark
2025-10-09
Vill du vara med och forma framtiden? Vi söker en engagerad och erfaren platschef till ett av Norrköpings kommuns största infrastrukturprojekt, Johannisborgsförbindelsen. Som platschef kommer du att spela en nyckelroll i att leda, utveckla och koordinera detta betydelsefulla projekt. Vill du i en strategisk partnering mellan NCC och Norrköpings kommun förbättra säkerheten och effektiviteten i trafiksystemet. Att avlasta centrum från trafik och förflytta den tunga - och farliga godstrafiken bort från de centrala delarna.
Projektet innebär en mängd spännande uppdrag där vi bland annat förbättrar och förnyar
VA-system, bygger nya vägar, rondeller, GC-portar och en ny öppningsbar bro över Motala ström. Se en kort film kring projektet på Norrköping kommuns hemsida.Publiceringsdatum2025-10-09Beskrivning av jobbet
Som platschef ansvarar du för projektets genomförande från kontrakt till överlämnande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om projektets planering, resursanskaffning samt att säkerställa projektets genomförande avseende kvalitet, tid och ekonomi. Projekten kan vara markarbeten för VA, industribyggnader, vägar, gator och broar. Till din hjälp har du arbetsledare, yrkesarbetare och specialister som tillsammans med underentreprenörer driver och genomför lyckade projekt. Rollen innebär därmed ett ledaransvar där du förväntas samordna och motivera dina medarbetare till utveckling. I din roll har du även stöd av bland annat ansvarig projektchef som också är din närmaste chef, projektingenjör, arbetsmiljöingenjör, inköpare, anbudsingenjör och HR.
Kravspecifikation
Vi ser att du har en högskoleutbildning inom samhällsbyggnad eller motsvarande erfarenhet från VA och anläggningsbranschen. Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet som platschef eller flerårig erfarenhet som arbetsledare, konsult, eller projektingenjör inom mark- och anläggningsprojekt.
Vi tror att en framgångsrik platschef skapar och upprätthåller en bra relation till sin kund, är en god ledare och har förmågan att samordna både egna resurser och våra underentreprenörer. Därför ser vi gärna att du som person har ett lösningsorienterat förhållningssätt, är en god problemlösare, trivs med att leda och entusiasmera dina medarbetare samt verkar för en bra arbetsmiljö. God ordning och reda är en förutsättning liksom ett strukturerat arbetssätt med förståelse för uppföljning och dokumentation. Rollen som platschef kräver även att du är trygg i ledarrollen och har förmågan att delegera och ställa krav.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper. Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Tillit och Respekt.
Om Avdelning Civil SouthEast
Avdelningen har ca 360 anställda och vi innefattar geografierna Skaraborg, Jönköpings län, Östergötland, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Nybergs Entreprenad AB på Gotland.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på något av våra kontor i Östergötland.
Som en del av NCC:s säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidater.
Du behärskar svenska i tal och skrift samt har körkort.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner.
NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
Tycker du att tjänsten låter intressant och vill veta mer får du gärna kontakta Produktionschef Fredrik Gustafsson, 070- 088 78 83 för ytterligare information.
Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 31 oktober.
Varmt välkommen med din ansökan!
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag.
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
