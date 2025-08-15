Platschef till JOBmeal i Skövde
Academic Work Sweden AB / Chefsjobb / Skövde Visa alla chefsjobb i Skövde
2025-08-15
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Skövde
, Tidaholm
, Skara
, Falköping
, Mariestad
eller i hela Sverige
JOBmeal söker nu en engagerad och resultatorienterad platschef som vill leda och utveckla verksamheten i Skövde. Här får du möjligheten att kombinera affärsmässighet med ett starkt fokus på både kundnöjdhet och medarbetarengagemang. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som Platschef hos JOBmeal i Skövde får du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla den dagliga driften av företagets verksamhet. Rollen innebär fullt personalansvar för ett team på 15 medarbetare och ett starkt fokus på att säkerställa en högkvalitativ kundupplevelse i varje led. Du arbetar nära både kunder och medarbetare för att driva verksamheten mot uppsatta mål, följa budget och optimera resurser. Med en kombination av tydligt ledarskap, coachning och operativ närvaro skapar du engagemang och goda resultat.
I rollen har du det totala budget- och resultatansvaret och leder verksamheten med fokus på långsiktig framgång. Du driver resultaten genom att engagera, utveckla och inspirera ditt team, och skapar en trygg och motiverande arbetsmiljö. Du rapporterar till Regionchefen i Väst.
Du erbjuds
• Ett mångsidigt arbete med stort eget ansvar
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Möjligheten att samarbeta med erfarna och kompetenta kollegor
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för den dagliga driften med totalt budget- och resultatansvar samt personalansvar
• Regelbundna avstämningar och uppföljningsmöten med medarbetare
• Utveckling av affärer och säkerställande av en effektiv och lönsam verksamhet
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av liknande roll med ansvar för personal och daglig drift
• Har tidigare erfarenhet av att ansvara för både budget och resultat
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Har B-körkort då resor kan förekomma i tjänsten
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Relationsskapande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
"JOBmeal är en ledande aktör inom vendingbranschen och arbetar för att skapa fantastiska fikastunder på arbetsplatser. Vi erbjuder hyra och service av kaffe- och vattenautomater samt tillhandahåller ingredienser till våra kunder. JOBmeal finns på 35 orter i Sverige och Finland och är en del av Jacobs Douwe Egberts, världens största dedikerade kaffeföretag." Läs mer om JOBmeal här! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113844". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9460320