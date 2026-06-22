Platschef till Infranord i Sala
Infranord AB / Byggjobb / Sala Visa alla byggjobb i Sala
2026-06-22
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Infranord är ledande inom underhåll och anläggning av järnväg på den svenska marknaden och en betydande aktör i Norge. Vi bygger och underhåller järnväg med gedigen expertis, hög säkerhet och fokus på kvalitet. Genom hållbara helhetslösningar utvecklar vi morgondagens infrastruktur. Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
Antal anställda: ca 1 600
Omsättning: ca 5,3 miljarder SEK (2024)
Ägare: Svenska staten
Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/
1 plats(er).
Vill du leda ett av Infranords viktiga uppdrag inom järnvägsunderhåll och utveckla verksamheten i Sala? Är du en trygg och affärsorienterad ledare med förmåga att skapa struktur, samverkan och långsiktiga resultat? Då kan rollen som Platschef i Sala vara nästa steg i din karriär.
Om rollen
Som Platschef har du det övergripande ansvaret för drift, utveckling och leverans inom Basunderhåll Dalabanan. Uppdraget sträcker sig längs Dalabanan mellan Uppsala och Mora och omfattar cirka 26 mil järnväg. Kontraktet omsätter omkring 50–60 miljoner kronor och har cirka 30 medarbetare. Du ansvarar för planering, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet. Rollen kombinerar strategiskt och operativt ledarskap och du ingår i ledningsgruppen för Affärschefsområde Underhåll Syd. Placeringsort är Sala. Resor förekommer i tjänsten.
Huvudsakliga ansvarsområden
Leda entreprenaden från start till slutbesiktning
Planera och följa upp drift och underhåll i samtliga kontraktsdelar
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och ordning i dokumentation
P&L-ansvar och följa upp resultat och prognoser
Bygga och utveckla ett starkt team med hög kompetens och arbetsglädje
Driva förbättringsarbete och utveckla metoder i samverkan med TrafikverketPubliceringsdatum2026-06-22Profil
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och inkluderande ledare med god förmåga att skapa stabilitet, struktur och engagemang i komplexa organisationer. Du leder med lugn, är pedagogisk och kan förklara beslut på ett sätt som skapar förståelse och riktning. Du är ansvarstagande, relationsskapande och duktig på att bygga förtroende i samverkan med kunder och externa parter. Du trivs med att utveckla arbetssätt steg för steg och har ett starkt säkerhetsfokus.Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som ledare inom relevant bransch (t.ex. järnväg eller industri)
Universitets- eller högskoleexamen, exempelvis högskoleingenjör eller inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av att leda entreprenad- eller underhållsprojekt
Dokumenterad personalledningsvana
Stark förståelse för ekonomi, projektstyrning, kvalitet och arbetsmiljö
Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga
Erfarenhet av att arbeta strukturerat med dokumentation och uppföljning
Meriterande
Erfarenhet från järnväg
Samverkansentreprenader
Lean
Entreprenadjuridik (AB/ABT)
Bas U, BAM
Vad vi erbjuder
Som Platschef får du en unik möjlighet att driva ett viktigt kontrakt och skapa en stabil drift. Du blir en del av ett samhällsviktigt bolag i en framtidsbransch där modernisering, hållbarhet och innovation är centralt.
Vi erbjuder en trygg och stabil arbetsmiljö med stark kultur, goda karriärvägar och stöd från ett erfaret nätverk av platschefer och specialister.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331802". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infranord AB
(org.nr 556793-3089)
Box 1803 (visa karta
)
171 54 SOLNA Kontakt
Facklig företrädare - ST
Volkan Bilyar volkan.bilyar@infranord.se 010-1212583 Jobbnummer
9973925