Platschef till Grönlunds Yrkesutbildningar i Uddevalla
Andara Group AB / Pedagogchefsjobb / Uddevalla
Grönlunds bedriver yrkesförarutbildning för buss- och lastbilsförare på uppdrag av Arbetsförmedlingen och söker nu en driven platschef!
Vi erbjuder dig att vara med på resan att bygga ut och utveckla verksamheten tillsammans med goda kollegor. Vi jobbar i en tajt organisation med stort mandat, en genuin omsorg om varandra med närhet till beslut. Vi tror på att vi lyckas tillsammans!
På Grönlunds arbetar alla nära varandra i en platt organisation. Hos Grönlunds värderas gott samarbete, en stabil värdegrund och att ha roligt tillsammans. Grönlunds är ständigt nyfikna på nya affärer, arbetssätt och upplägg. Kulturen präglas av engagemang, kvalitet och flexibilitet, från smått till stort och alltid utifrån både medarbetarens och kundens behov.
Grönlunds finns representerade på 12 orter i Sverige.
Som platschef på Grönlunds har du en tydlig roll i att skapa fungerande team som bygger på engagemang och delaktighet. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som ledare, gärna inom arbetsmarknadsutbildning. Som ledare är du mogen, tydlig och prestigelös. Vidare är du en flexibel person med drivet att tänka utveckling och lönsamhet, du tar egna initiativ till beslut, tar till dig kollegors erfarenheter och ser positivt på att bli coachad. Du är handlingskraftig och har en förmåga att upprätthålla och tillföra ordning, struktur och kontinuitet. Du står för och implementerar fattade beslut.
Arbetsuppgifter
Tjänsten som platschef i Uddevalla är en operativ och i stor utsträckning administrativ roll där du är ansvarig för och driver etablering, uppbyggnad och utveckling av orten. Du har det administrativa ansvaret mot lokal Arbetsförmedling enligt avtal. Ett omfattande ansvar som innebär bl a
Att svara för att utbildningen bedrivs enligt avtal avseende administration och dokumentationskrav.
Att dokumentation upprättas för varje deltagare efter genomförda förberedande insatser.
Att löpande under utbildningen kontrollera att deltagarnas individuella utbildningsplaner (IUP) upprättas och följs både till innehåll, deltagarens utbildningstid och scheman.
Att deltagarna erhåller APL och att handledare får handledarutbildning
Vidare har du personal- och resultatansvar
Du har erfarenhet av och kunskap om KA Web
Vi ser att du har god kunskap om arbetsmarknadsutbildning och erfarenhet från transportbranschen
Urval kommer att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan
Lön enligt överenskommelse
