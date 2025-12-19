Platschef till Good Morning Hotels Västerås
2025-12-19
Good Morning Västerås är ett modernt och personligt hotell med ett tydligt fokus på service, laganda och en trivsam arbetsmiljö. Hotellet ligger strategiskt placerat nära Västerås största arenor, vilket ger en varierad och händelserik vardag med allt från idrottsevenemang till mässor och konserter.
Som medarbetare hos oss arbetar du nära både centrala Västerås och populära besöksmål som ABB Arena, Expandia Arena och Bellevue stadion. På fritiden finns goda möjligheter till återhämtning och aktivitet - med närhet till shopping, restauranger samt natur- och kulturupplevelser som Vallby friluftsmuseum. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, ansvar och arbetsglädje.
Good Morning Västerås är en del av Ligula Hospitality Group.Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Med närhet till Västerås city och Mälarens glittrande vatten hittar du Good Morning Hotels Västerås - ett välkomnande hotell där personlig service och en varm atmosfär står i centrum för både affärs- och fritidsgäster.
Hotellet erbjuder moderna, ljusa rum med effektiv ytplanering. Good Morning Västerås ingår i Ligula Hospitality Group AB.
Vi erbjuder spännande jobb i utvecklande miljöer med högt i tak och utrymme för att vara med och påverka. Till din hjälp i din roll finns gemensamma system samt centrala funktioner bl.a. inom marknad, Revenue, sälj, ekonomi och HR.
Vi söker nu en ny platschef till Good Morning Västerås. Din roll är att, genom synligt och närvarande ledarskap, leda och utveckla ditt hotell till fortsatta framgångar. Du ansvarar i decentraliserat ramverk för den långsiktiga planeringen och verksamhetens resultat- och kvalitetsutveckling samt är även beredd att arbeta operativt.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Platschef:
• Säkerställer du att hotellet fungerar korrekt och att alla delar av verksamheten hanteras samt att gästupplevelsen levereras på högsta nivå
• Arbetar du proaktivt med alla viktiga intressenter för att optimera gästnöjdhet och har en positiv och lyhörd inställning till förfrågningar och problemlösning
• Hanterar du teamet inom hotellet för att främja en kultur av vi, där tillväxt, utveckling och prestation är självklara delar
• Äger du hotellbudgeten och prognos, affärs- samt försäljningsplanen för din lokala marknad, allt i syfte att säkerställa att alla delar av verksamheten är under kontroll. Du optimerar försäljning, resultat, affärsmöjligheter, produktivitet och upprätthåller effektiva arbetsrelationer med alla viktiga intressenter, medarbetare och affärspartners.Kvalifikationer
Vem är du?
• Du har idag en liknande roll i branschen eller en avdelningschefsroll och vill kanske ta nästa steg i din karriär.
• Du gillar att kombinera service i världsklass med försäljning.
• Du är driven, förändringsbenägen och tar egna initiativ.
Dina egenskaper och bakgrund
Vi ser gärna att du har en utbildning inom hotell och restaurang eller motsvarande erfarenhet. Du har goda egenskaper vad det gäller marknad, försäljning, kvalitetmedvetenhet och personalledning. Du är van att arbeta inom givna ramar och att styra mot ekonomiskt uppsatta mål. Du är van att leverera hög kvalitet i en miljö med ett genuint intresse för service. Du behärskar både svenska och engelska väl både i tal och skrift.
Du rapporterar närmast till din regionchef.
Mer om hotellen hittar du på https://ligula.se/sv/
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden.
