Platschef till Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm är en av de längsta tunnlarna för biltrafik i världen! Eltel är en samarbetspartner till Yunex Traffic och vi har tillsammans fått i uppdrag av Trafikverket att installera tele-, styr- och övervakningssystem för ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm. Nu har du chans att få vara med på denna unika och spännande resa tillsammans med oss i rollen som Platschef. Som Platschef hos Eltel och Förbifart Stockholm projektet kommer du att arbeta brett och ha en stor kontaktyta. Du kommer att ansvara för både produktionen och personalen på din site. Då projektet är komplext och ständigt utvecklas kommer stort fokus att ligga på planering och samarbete med övriga kollegor och samarbetspartners. Du har det övergripande ansvaret för att tidplanen och produktionsplaneringen följs samt arbetsmiljöansvaret för siten. Du kommer att rapportera till Installationschefen som sitter i ledningsgruppen för projektet. Rollen innebär stort ansvar i en miljö där utmaningar och ständiga förändringar är ett faktum. Ingen dag är sig lik och tillsammans med teamet kommer du att få vara med på en historisk förändring i Stockholms infrastruktur! Välkommen till oss!
Vi eftersträvar inkludering och mångfald och välkomnar därför alla sökande som kan vara med och bidra till detta! I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. Om du har frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen, var god kontakta rekryteringskonsult Linda Cooper på linda.cooper@randstad.se
, urval och intervjuer sker löpande.
Ansvarsområden
Produktion och personalledning
Övergripande planering och prioritering
Arbetsledning och personalansvar för en grupp om ca 25 stycken medarbetare innefattande produktionsplanerare, arbetsledare och tekniker, samt arbetsledning av inhyrd personal
Tidplan, resursplan och materialleveransplan tillsammans med vår logistikfunktion
Samordning med övriga installationsentreprenader i projektet
Säkerställa att KMA arbetet efterföljs
Dokumentation av löpande förändringar i produktion
Hantera förändringar och eventuella hinder i produktion och tillsammans med berörd avdelning hitta ekonomiska och lönsamma lösningar
Kostnadskontroll och ekonomisk uppföljning i det dagliga arbetet
Samarbete med både interna och externa aktörer
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidare som inleds med 6 månaders provanställning
Arbetsplats Skärholmen
Observera att grund för anställning är en godkänd bakgrundskontroll (inklusive kontroll av ekonomiska tvister)Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Platschef ser vi att du som söker har erfarenhet av en likande roll innefattande ledarskap, samt att du ansvarat för större installationsprojekt eller andra projekt med omfattande och komplexa installationer. Då du kommer att ha ett övergripande ansvar för siten behöver du vara insatt i både de tekniska områdena samt projektplanering och entreprenadjuridik. Vi söker dig som trivs med att arbeta proaktivt och har en god förmåga att planera inom komplexa projekt där många aktörer är inblandade. Du har en god kommunikationsförmåga och kan förmedla tidplan och åtgärder på ett korrekt sätt till alla led inom projektet.
Erfarenhet från liknande roll inom el, installation, telekom
Ett stort och genuint intresse och kunskap för frågor som rör projektstyrning
Ha förmåga att prioritera kvalité samtidigt som du kan bidra till att hålla budget och tidplan
God förmåga att planera och kommunicera
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Ha god teknisk kunskap och förståelse för tekniska system, med fördel kommunikationssystem
Vana av dokumentation i ett projekt med höga krav
God systemvana
Goda kunskaper i svenska samt engelska
B-körkort, manuellt
Som Platschef behöver du vara en god lagspelare. God förmåga till samarbete, kommunikation och planering är förutsättningar för att vara lyckosam i rollen. Vi arbetar som ett team och du kommer att röra dig över en stor kontaktyta där du kommer att bygga många relationer de kommande åren inom projektet. Vi arbetar alla mot samma mål och du kommer vara en central del för projektet för att nå ett lyckat resultat.Om företaget
Eltel Networks Infranet AB
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter. Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?
Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Vi är ett sammansvetsat gäng i Stockholm som jobbar både självständigt och tillsammans. Du kommer att tillhöra ett team med stor teknisk bredd och kompetens. Vi står för arbetsglädje och en stark sammanhållning.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans. Ersättning
