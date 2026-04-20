Platschef till Fitness24Seven
Adecco Sweden AB / Chefsjobb / Jönköping
2026-04-20
Om tjänsten
Som Platschef på Fitness24Seven kommer du att arbeta i en dynamisk och hälsoinriktad miljö där du ansvarar för att maximera lönsamheten för våra anläggningar. Du leder ett engagerat team och driver verksamheten ur ett operativt och strategiskt perspektiv, med fokus på att förbättra kundupplevelsen och nå uppsatta mål.
I rollen som Platschef kommer du att ansvara för anläggningarna i Jönköping, Nässjö, Värnamo och Vetlanda. Detta är en heltidstjänst på 40 timmar per vecka, måndag till fredag. Arbetstiderna varierar och är huvudsakligen förlagda till dagtid, men arbete på kvällstid kan förekomma.
I din roll som Platschef kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Säkerställa leveransen av en exceptionell träningsupplevelse för våra medlemmar
Implementera och följa upp klustrets strategiska planer, mål och budget
Ha fullt personalansvar för samtliga medarbetare inom klustret, inklusive hantering av alla personalrelaterade ärenden
Ansvara för rekrytering, introduktion och upplärning av ny personal
Skapa kostnadseffektiva och hållbara arbetsscheman som säkerställer rätt bemanning utifrån kundflöde och behov
Säkerställa att Fitness24Sevens koncept, riktlinjer, policys och arbetssätts efterlevs
Driva en kostnadseffektiv drift genom aktiv styrning av GOP-relaterade kostnader
Vara närvarande i verksamheten, interagera och engagera med medlemmar för att bygga starka kundrelationer
Aktivt ta till sig erfarenheter och feedback från kollegor samt bidra med kunskap och goda exempel till resten av organisationen
Samarbeta med relevanta interna avdelningar för att främja ett effektivt arbetsflöde och verksamhetsutveckling
Upprätthålla och utveckla goda relationer med samarbetspartners, såsom fastighetsägare, vaktmästare, städpersonal, leverantörer och andra aktörer
Om dig
Vi söker dig med en avslutad gymnasieexamen och gärna eftergymnasial utbildning inom ledarskap, försäljning eller liknande. Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och är tydlig i din kommunikation. Vidare är du målinriktad, affärsmedveten och inspirerar ditt team genom tydliga mål och ett utvecklingsfokuserat ledarskap. Du tar beslut med gott omdöme och motiverar dina medarbetare att växa och ta ansvar, alltid med fokus på kundens bästa.
Viktigt för tjänsten är:
Minst 3 års relevant ledarskapserfarenhet, gärna med personalansvar
Erfarenhet från liknande roll inom servicebranschen, exempelvis retail, hotell eller träning
Grundläggande kunskap och intresse för träning och hälsa
God förståelse för grundläggande ekonomi, t.ex. budgetarbete och kostnadsuppföljning
Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
B-körkort är ett krav
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Fitness24Seven
Fitness24Seven är en av världens snabbast växande gymkedjor och riktar sig till den vanliga motionären som tycker att kvalitativ träning inte skall kosta en förmögenhet. På 20 år har de gått från att ha ett enda gym i Malmö till att ha över 250 anläggningar i 5 länder på 3 olika kontinenter. Som medlem på Fitness24Seven har du tillgång till alla anläggningar, i alla länder, dygnet runt. Dessutom ingår gruppträning och det finns även separat avdelning för tjejer. Fitness24Seven har ett stort fokus kring CSR och arbetar bland annat mot organisationer som SOS-barnbyar. Värderingarna som genomsyrar företaget är long-term thinking, on the customers' terms, learning organisation, cooperation makes the team and social responsibility.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Fitness24Seven med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Victoria Johansson via victoria.johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Victoria Johansson victoria.johansson@adecco.se
9865507