Platschef till Fitness24Seven
2025-09-19
Som Gym Experience Manager på Fitness24Seven kommer du att arbeta i en dynamisk och hälsoinriktad miljö där du ansvarar för att maximera lönsamheten för våra anläggningar. Du kommer att leda ett engagerat team och implementera strategiska planer för att förbättra kundservicen och uppnå våra mål.
I rollen som Gym Experience Manager kommer du att ansvara för klustret Åkersberga. Detta är en vikariat på 40 timmar i veckan med goda chanser till förlängling. Arbetstiderna är måndag - fredag, där dina arbetstider kan variera utefter verksamhetens behov.
I din roll som Gym Experience Manager kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Säkerställa leveransen av en exceptionell träningsupplevelse för våra medlemmar
• Implementera och följa upp klustrets strategiska planer, mål och budget
• Ha fullt personalansvar för samtliga medarbetare inom klustret, inklusive hantering av alla personalrelaterade ärenden
• Ansvara för rekrytering, introduktion och upplärning av ny personal
• Skapa kostnadseffektiva och hållbara arbetsscheman som säkerställer rätt bemanning utifrån kundflöde och behov
• Säkerställa att Fitness24Sevens koncept, riktlinjer, policys och arbetssätts efterlevs
• Driva en kostnadseffektiv drift genom aktiv styrning av GOP-relaterade kostnader
• Vara närvarande i verksamheten, interagera och engagera med medlemmar för att bygga starka kundrelationer
• Aktivt ta till sig erfarenheter och feedback från kollegor samt bidra med kunskap och goda exempel till resten av organisationen
• Samarbeta med relevanta interna avdelningar för att främja ett effektivt arbetsflöde och verksamhetsutveckling
• Upprätthålla och utveckla goda relationer med samarbetspartners, såsom fastighetsägare, vaktmästare, städpersonal, leverantörer och andra aktörer
Om dig
Vi söker dig med en avslutad gymnasieexamen och gärna eftergymnasial utbildning inom ledarskap, försäljning eller liknande. Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och en stark förmåga att strategiskt planera och genomföra försäljningsaktiviteter. Du är resultatorienterad, kommunikativ och har en förmåga att motivera och engagera ditt team.
Viktigt för tjänsten är:
• Minst 3 års relevant ledarskapserfarenhet, gärna med personalansvar
• Erfarenhet från liknande roll inom servicebranschen, exempelvis retail, hotell eller träning
• Grundläggande kunskap och intresse för träning och hälsa
• God förståelse för grundläggande ekonomi, t.ex. budgetarbete och kostnadsuppföljning
• Gymnasieexamen eller motsvarande utbildning
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort är ett krav
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Fitness24Seven
Fitness24Seven är en av världens snabbast växande gymkedjor och riktar sig till den vanliga motionären som tycker att kvalitativ träning inte skall kosta en förmögenhet. På 20 år har de gått från att ha ett enda gym i Malmö till att ha över 250 anläggningar i 5 länder på 3 olika kontinenter. Som medlem på Fitness24Seven har du tillgång till alla anläggningar, i alla länder, dygnet runt. Dessutom ingår gruppträning och det finns även separat avdelning för tjejer. Fitness24Seven har ett stort fokus kring CSR och arbetar bland annat mot organisationer som SOS-barnbyar. Värderingarna som genomsyrar företaget är long-term thinking, on the customers' terms, learning organisation, cooperation makes the team and social responsibility.
