Platschef till en av Sveriges största solparker
Svea Renewable Solar AB / Byggjobb / Nyköping Visa alla byggjobb i Nyköping
2025-09-29
På Svea Solar har vi en tydlig vision - att fixa planeten. Som Sveriges och en av Europas ledande aktörer inom energiteknik driver vi på energiomställningen med solenergi och smarta energilösningar.
Svea Solars Utility-team har, gång på gång, byggt flera av Sveriges största solparker. Och nu gör vi det igen!
Placering är utanför Nyköping i närheten av Skavsta flygplats och anställningen är en projektanställning som löper från nov/dec 2025 till 31a december 2026 med möjlighet till förlängning.
Om rollen & teamet
Vårt team i dotterbolaget Utility har byggt ungefär hälften av Sveriges solparker.
Vi planerar nu att påbörja vårt största projekt hittills där byggstart beräknas våren 2026 och kommer löpa ett år framåt.
Nu söker vi två platschefer som ska leda arbetet ute på fält. Internt kommer du ha stöd av projektledare och kvalitetssäkring, och externt samarbeta med en huvudentreprenör och flertalet mindre entreprenörer.
Dina ansvarsområden:
Som platschef ansvarar du för att planera, leda och följa upp alla aktiviteter på plats. Du är en central länk mellan projektledningen och underentreprenörer och ansvarar även för etableringen och säkerheten. Till din hjälp kommer du ha kvalitetsansvariga som följer upp det tekniska arbetet. Mer konkret innebär rollen:
Leda och samordna byggnationen på plats (07-16), inklusive daglig styrning av underentreprenörer.
Säkerställa att tidplan, budget och kvalitetsmål uppnås.
Ansvara för etablering, logistik och arbetsmiljö.
Företräda BAS-U och säkerställa att alla arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner efterlevs.
Konkreta arbetsuppgifter:
Hålla dagliga avstämningar med underentreprenörernas platschef
Planera och hantera materielleveranser samt förrådshantering/inventeringar
Samordna arbete med huvudentreprenör och övriga underentreprenörer.
Dagligen dokumentera framdrift, avvikelser och uppföljning (dagbok, foton, digitala verktyg).
Rapportera regelbundet till projektledaren, framför allt gällande avvikelser från ursprunglig plan
Göra mindre inköp av material till projektet
Life as a Power Shifter - Vad erbjuder vi dig · Möjligheten att Make an Impact - ditt arbete bidrar direkt till att fixa planeten och driva energiomställningen.
• En värderingsdriven arbetsplats - läs mer om våra värderingar här.
• Chansen att äga dina resultat - - väx, ta ansvar och power up i takt med att vi och energibranschen utvecklas.
• En inkluderande kultur - olika perspektiv driver innovation, hos oss kan du vara dig själv och bidra med dina erfarenheter, identiteter och idéer.
• Trygga villkor - Tjänstepension, 30 semesterdagar, friskvårdsbidrag, m.m. Vill du se hur livet hos oss faktiskt ser ut? Följ oss på Instagram: @LifeAtSveaSolar
Är vi en match?Vi söker dig som...
Har byggteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
Har erfarenhet som platschef eller arbetsledare, gärna från större infrastruktur-, mark- eller energiprojekt.
Har god kunskap om arbetsmiljölagstiftning och erfarenhet av BAS-U.
Har god kännedom om entreprenadjuridik (AB).
Har erfarenhet av kostnadskontroll och uppföljning.
Behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från solenergiprojekt.
Ytterligare ledarskaps- eller projektledarerfarenhet. Publiceringsdatum2025-09-29Dina personliga egenskaper
Strukturerad och ansvarstagande - du lämnar inget åt slumpen och arbetar på ett metodiskt sätt. Proaktiv och förberedd inför nästa fas i projekten.
Målinriktad - genomför det som är planerat och levererar resultat.
Tålig och självsäker - står upp för Sveas intressen. Skicklig i dialog med underentreprenörer och tydlig i att ställa och följa upp krav.
Kommunikativ ledare - förmår motivera, vägleda och engagera teamet på ett effektivt sätt.
Listan kan kännas lång, men ingen är bäst i alla kategorier. Sök om du känner igen dig någorlunda Hos oss finns möjligheten att Power up - vi lär dig nya skills här!
Vilka vi ärSvea Solar är en av Sveriges - och en av Europas - ledande aktörer inom energiteknik samt leverantör av solenergi och smarta energilösningar. Vi kallar det The Power Shift. Och vi som driver det framåt? Power Shifters.
Om vår rekryteringsprocess Alla kandidater bedöms på lika villkor, med strukturerade frågor och tester via Alva Labs för att säkerställa en rättvis och inkluderande process - Diversity is key!
Läs mer om vår rekryteringsprocess här. Redo att bli en Power Shifter? Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Renewable Solar AB
(org.nr 556955-1350), https://sveasolar.com/se/ Arbetsplats
Svea Solar Sweden Kontakt
Anton Öberg anton.oberg@sveasolar.com Jobbnummer
9531281