Platschef till Drift och Underhåll
Peab Sverige AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-27
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Drift och Underhåll är en del av Peab Anläggning och vi är verksamma i hela Sverige.
Vi sköter om och anlägger parker, håller trafiken fri från hinder, underhåller badplatser, lekplatser, slussar och hamnar, håller rent, sopar sand och skottar snö. Våra kunder finns inom offentlig sektor såväl som bland privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.
Arbetsuppgifter
Som platschef har du en central ledande roll i våra projekt.
Du medverkar redan från kalkylskedet, vidare in i produktion och har såväl personalansvar som arbetsmiljöansvar.
Som Platschef är det du som leder och utvecklar projektet och dina medarbetare för att nå uppsatta mål och att skapa en trygg och säker arbetsplats.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är en trygg och tydlig ledare
Har ett lösningsorienterat förhållningssätt
Bygger förtroende genom ditt sätt att kommunicera och samarbeta
Vill utvecklas – både i din roll och tillsammans med teamet
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom trädgård/landskapsingenjör
Du har tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter i en ledande befattning, som exempelvis platschef eller arbetsledare, inom branschen.
Du har erfarenhet av entreprenader inom yttre fastighetsskötsel och parkskötsel
Erfarenhet från anläggningsarbete samt arbete med drift- och underhåll av vägar och vinterväghållning är meriterande.
Du har god datorvana och är van att arbeta administrativt i olika system.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Du har B-körkort.
Då arbetet ständigt förändras ställer det krav på att du är flexibel och lösningsorienterad och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, samtidigt som du sätter beställare och slutkunden i fokus för den service vi levererar. Då arbetet även innebär mycket kontakt med olika aktörer är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du är prestigelös och inger ett professionellt intryck och har lätt för att skapa förtroende. Vidare är du en nyfiken person som inte räds av att ta dig an nya utmaningar.
Övrig information
Beredskapskap ingår som en del i tjänsten.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Tillsvidareanställning, 6 mån provanställning tillämpas.
Arbetsplats: Stockholm
Urval sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Arbetschef Andreas, andreas.u.nilsson@peab.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Vi kommer att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Andreas Nilsson Uusitalo andreas.u.nilsson@peab.se Jobbnummer
10012632