Platschef till Dalarna
Consensus Sverige AB / Byggjobb / Rättvik Visa alla byggjobb i Rättvik
2026-07-02
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Öster om sjön Siljan, i hjärtat av Dalarna, finns fyra av SMA Minerals anläggningar: Boda kalkverk, Kullsbergs kalkverk, Rättviks kalkverk och Jutjärns kalkbrott. Här har SMA Mineral varit verksamma sedan 1986, med ett tydligt fokus på kvalitet i varje led.Nu fortsätter vi att utveckla vår verksamhet i Dalarna och tillsätter ytterligare en platschef. Vår nuvarande ansvariga för regionen kommer att leda kalkverket i Rättvik, medan den nya rollen får ansvar för de övriga anläggningarna.
Jutjärns kalkbrott är över 80 meter djupt, och kalken här bildades för ungefär 443 miljoner år sedan. Den bryts i dag för sin höga kvalitet och transporteras vidare till kalkverken i Boda och Rättvik. I Boda bränns kalken och här finns även en briketteringsanläggning, medan Kullsbergs kalkverk är specialiserat på produkter för tex markstabilisering och rökgasrening.
Som Platschef får du en nyckelroll i en hållbar och framåtblickande verksamhet där kompetens, pålitlighet, flexibilitet och nytänkande är centralt. Vi söker dig som vill ta ansvar för helheten – från drift och underhåll till investeringar – och som vill utveckla verksamheten och bidra till SMA:s långsiktiga framgång. Är du redo för nästa steg?
Om rollen
Som Platschef får du en central roll i att driva och utveckla anläggningarna i Boda, Kullsberg och Jutjärn. Tillsammans omfattar verksamheterna 17 medarbetare, varav de flesta arbetar i Boda. Du får stöd av en erfaren driftsansvarig i frågor som rör produktion och underhåll, samt av centrala funktioner inom ekonomi, teknik, kvalitet, miljö och HR.
Som en viktig del av SMA Minerals produktionsledningsgrupp samarbetar du nära andra platschefer för att stärka koncernens totala verksamhet.
I rollen ingår bland annat att:
Leda och utveckla medarbetare samt skapa en trygg och motiverande arbetsmiljö som främjar engagemang och ansvarstagande
Säkerställa en effektiv och säker produktion
Förbättra processer och optimera resurser för att möta verksamhetens och kundernas behov
Ansvara för budget, ekonomisk uppföljning och investeringar
Planera för framtida kompetensbehov och säkerställa rätt resurser på plats
Arbeta nära andra funktioner inom SMA för att skapa samverkan och utvecklingsmöjligheter
Ha kontakt med myndigheter och externa intressenter
Du rapporterar till COO för SMA Mineral AB och ingår i hennes ledningsgrupp tillsammans med övriga platschefer. Tjänsten är placerad i Boda och innebär arbete på anläggningarna i Boda, Jutjärn och Kullsberg.
Vår kandidat
Vi söker dig med relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet samt gedigen bakgrund från liknande branscher. Du har en god förståelse för produktions- och underhållsprocesser och klarar att omsätta operativt arbete till affärsmässiga resultat.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter med fokus på resultat och tillväxt
Teknisk kompetens inom produktion och underhåll
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God vana av digitala verktyg och system
Du är en inspirerande ledare som motiverar och bygger en positiv arbetsmiljö. Med drivkraft och beslutsamhet tar du dig an förändringsarbete, effektiviserar processer och hittar lösningar. Din kommunikativa och samarbetsinriktade personlighet gör att du tryggt hanterar både interna och externa kontakter.
Som del av SMA Minerals produktionsledningsgrupp samarbetar du nära övriga platschefer och bidrar aktivt till koncernens gemensamma utveckling. Du har ett helhetsperspektiv och driver initiativ som stärker både din egen verksamhet och SMA som helhet.
Ansökan Vi samarbetar med Consensus. Frågor besvaras av Hanna Malmborg, 073-048 68 40 eller Lena Ahlin, 070-374 34 94. Registrera din ansökan på www.consensus.nu
senast den 16 augusti. Urval påbörjas under v33.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284)
Kärvsåsen Kalkverksvägen 15 (visa karta
)
795 96 BODA Arbetsplats
SMA Mineral AB Jobbnummer
9989853