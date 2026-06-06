Platschef till Byggmax Åtvidaberg
Retail Recruitment Sverige AB / Chefsjobb / Åtvidaberg Visa alla chefsjobb i Åtvidaberg
2026-06-06
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Vill du vara med på en spännande resa mot att bli världens bästa byggvaruhandel? Byggmax vill att alla ska ha möjlighet att förverkliga sina byggdrömmar. Nu söker vi dig som kommer ansvara för ett lokalt byggvaruhus samt leda ett team och utveckla framtidens Byggmax! Är du vår nästa Platschef?
Som Platschef har du ansvar för driften, personalen och resultatet på din butik. Du arbetar aktivt tillsammans med dina medarbetare för att skapa en fantastisk arbetsplats och en positiv kundupplevelse. Du har god förmåga att samarbeta och skapa relationer med både kunder och medarbetare.
Som Platschef har du en varierad vardag, men viktiga delar i rollen är:
Ledarskap: Kunna leda och inspirera medarbetare samt kommunicera professionellt med kunder och leverantörer.
Närvaro: Vara en del av teamet, arbeta operativt i butiken med dina medarbetare och visa vägen genom att vara en förebild.
Ansvar: Planera och hantera utmaningar både på kort och lång sikt, samt utveckla både butik och medarbetare.
Affärsmässig: Ha kunskap om försäljningsrapportering, uppföljning och budgetering för att säkerställa lönsamhet.
Vi söker dig med tidigare ledarerfarenhet, där du känner dig trygg i att leda andra och att utveckla den lokala driften av butiken. Har du även erfarenheten från en ledande befattning inom detaljhandeln och/eller erfarenhet från försäljning, drift och resultatansvar är det meriterande.
För att vara aktuell behöver du även ha goda kunskaper i svenska och engelska samt B-körkort.
Vem är du?
Vi söker dig som är social och relationsbyggande. Du värdesätter att ha ett nära samarbete med både kunder och medarbetare. Vi ser även att du har en säljande ådra där du drivs av att utveckla butiken.
Det är även viktigt att du trivs i en varierad vardag där det händer mycket. Du gillar att styra upp och skapa rutiner utifrån vad som passar bäst lokalt.
Om tjänsten och processen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Arbetstiderna inkluderar kvällar och helger.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande! För att säkerställa en rättvis och objektiv process arbetar vi kompetensbaserat och i slutet av processen använder vi oss av två tester, ett personlighetstest och ett kapacitetstest. Innan anställning görs alltid en bakgrundskontroll och kreditupplysning.
Känner du att detta är rätt utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Vänta inte med att skicka oss din ansökan då vi intervjuar löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdagen.
I samband med denna rekrytering samarbetar Byggmax med Retail Recruitment, har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Julia Stranne.
Välkommen till Byggmax!
Byggmax Group erbjuder byggvaror och tillhörande produkter av hög kvalitet för hemmafixare till marknadens bästa priser. Att handla hos oss är smart - enkelt, snabbt och hållbart.
Koncernen har sedan starten 1993 en stark lågprisposition på gör-det-själv-marknaden och har idag verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi kombinerar ett noggrant utvalt butikssortiment med ett bredare e-handelssortiment.
På Byggmax är vi stolta över att vara ett värderingsstyrt bolag med en stark företagskultur där våra värderingar: Ansvar, Positiv attityd, Roligt, Respekt, Engagemang, 100% och Tillsammans är grunden för vårt dagliga arbete.
Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång i vår vision att bli bäst i världen på hemmafixarprojekt och att leva upp till vårt kundlöfte snabbt, enkelt och schysst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
597 53 ÅTVIDABERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
Retail Recruiter
Julia Stranne julia.stranne@retailrecruitment.se 0706-067646 Jobbnummer
9950953