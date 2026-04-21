Platschef till Byggmax Åmål
2026-04-21
Vill du vara med på en spännande resa mot att bli världens bästa byggvaruhandel? Byggmax vill att alla ska ha möjlighet att förverkliga sina byggdrömmar. Nu söker vi dig som kommer ansvara för ett lokalt byggvaruhus samt leda ett team och utveckla framtidens Byggmax! Är du vår nästa Platschef?
Som Platschef har du ansvar för driften, personalen och resultatet på din butik. Du arbetar aktivt tillsammans med dina medarbetare för att skapa en fantastisk arbetsplats och en positiv kundupplevelse. Du har god förmåga att samarbeta och skapa relationer med både kunder och medarbetare.
Som Platschef har du en varierad vardag, men viktiga delar i rollen är:
Ledarskap: Kunna leda och inspirera medarbetare samt kommunicera professionellt med kunder och leverantörer.
Närvaro: Vara en del av teamet, arbeta operativt i butiken med dina medarbetare och visa vägen genom att vara en förebild.
Ansvar: Planera och hantera utmaningar både på kort och lång sikt, samt utveckla både butik och medarbetare.
Affärsmässig: Ha kunskap om försäljningsrapportering, uppföljning och budgetering för att säkerställa lönsamhet.Publiceringsdatum2026-04-21Kvalifikationer
Vi söker dig med tidigare ledarerfarenhet, där du känner dig trygg i att leda andra och att utveckla den lokala driften av butiken. Har du även erfarenheten från en ledande befattning inom detaljhandeln och/eller erfarenhet från försäljning, drift och resultatansvar är det meriterande.
För att vara aktuell behöver du även ha goda kunskaper i svenska och engelska samt B-körkort.
Vem är du?
Vi söker dig som är social och relationsbyggande. Du värdesätter att ha ett nära samarbete med både kunder och medarbetare. Vi ser även att du har en säljande ådra där du drivs av att utveckla butiken.
Det är även viktigt att du trivs i en varierad vardag där det händer mycket. Du gillar att styra upp och skapa rutiner utifrån vad som passar bäst lokalt.
Om tjänsten och processen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Arbetstiderna inkluderar kvällar och helger.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande! För att säkerställa en rättvis och objektiv process arbetar vi kompetensbaserat och i slutet av processen använder vi oss av två tester, ett personlighetstest och ett kapacitetstest. Innan anställning görs alltid en bakgrundskontroll och kreditupplysning.
Känner du att detta är rätt utmaning för dig? Vänta inte med att skicka oss din ansökan då vi intervjuar löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdagen.
I samband med denna rekrytering samarbetar Byggmax med Retail Recruitment, har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Julia Stranne.
Välkommen till Byggmax!
Alla hemmasnickare ska kunna förverkliga sina byggdrömmar, det tycker i alla fall vi på Byggmax. Oavsett om det handlar om inomhus-, utomhus- eller trädgårdsprojekt. Därför jobbar alla Byggmaxare mot samma mål: att ge dessa hemmasnickare både råd och möjlighet till det!
Byggmax har totalt över 190 butiker fördelat i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utöver de fysiska butikerna finns även en ständigt växande e-handel. Sedan starten 1993 har Byggmax haft som affärsidé att vara det bästa och billigaste alternativet för hobbysnickare och proffs som vill köpa byggmaterial av bra kvalitet. Vi har gått från att vara en ettrig uppstickare till att bli en av Sveriges största byggmaterialkedjor. Med hjälp av ständiga förbättringar, löpande effektiviseringar och en förändringsbenägen företagskultur har bolaget blivit ett av branschens lönsammaste. I koncernen Byggmax Group ingår även Skånska Byggvaror, Buildor, Right Price Tiles och Næstved Lavpristræ. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
662 34 ÅMÅL
