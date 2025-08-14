Platschef till Bilinorr i Hudiksvall
2025-08-14
Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med från start och sätta riktningen för en helt ny verksamhet med stöd från en stark koncern och ett av världens mest respekterade varumärken? Bilinorr - en del av Bilbolaget-koncernen - söker nu en strategisk och närvarande platschef till vår nya Toyota-anläggning i Hudiksvall. Det här är en unik möjlighet för dig som vill ta fullt affärs-, personal- och resultatansvar och samtidigt forma framtiden för Toyota i regionen.
Som platschef ansvarar du för den dagliga driften, affärsutvecklingen och det övergripande resultatet för vår verksamhet i Hudiksvall. Med ett närvarande ledarskap coachar du ditt team och är med och bygger en stark kultur där engagemang, professionalism och kundens behov står i centrum.
Du är Bilinorrs lokala ansikte utåt och en nyckelperson både för medarbetare, kunder och samarbetspartners. Med tydligt ledarskap och hög närvaro driver du verksamheten framåt och säkerställer att vår nya anläggning snabbt etablerar sig som det naturliga valet för kunden.
Du rapporterar till VD för Bilinorr och ingår i bolagets ledningsgrupp. Tillsammans arbetar vi med förändringsledning, kulturutveckling och affärsstrategier för att bygga en framgångsrik och modern bilhandel.
Din Profil
Vi söker en trygg och affärsdriven ledare med dokumenterad erfarenhet av att leda personal och utveckla verksamheter, gärna från flera branscher. Du har god ekonomisk förståelse, vana av att arbeta mot uppsatta mål och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänk med operativt ledarskap.
Vi ser gärna att du har:
• Ledarskapserfarenhet med fokus på förändringsarbete och verksamhetsutveckling
• God kommunikationsförmåga och en förmåga att skapa engagemang och bygga starka relationer
• Budget- och resultatansvar från tidigare roller
• Strukturerad, drivande och prestigelös personlighet
• Relevant utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet
Branschvana är meriterande men inte ett krav, det viktigaste är ditt ledarskap och driv. Erfarenhet från eftermarknad ses som ett extra plus.Om företaget
Bilinorr är en auktoriserad återförsäljare för Toyota med verksamhet på åtta orter längs Norrlandskusten - från Luleå i norr till Gävle i söder. Med ca 200 medarbetare och ett tydligt kundfokus är vi en stark aktör inom mobilitet i norra Sverige.
Vi vill vara förebilden i branschen, och våra värderingar - modiga, professionella och tillsammans - genomsyrar allt vi gör. Hos oss får du vara med och påverka, utveckla och bygga något som verkligen gör skillnad, för våra kunder, medarbetare och samhället vi verkar i.
Bilinorr är en del av Bilbolaget-koncernen, som representerar flera ledande bilmärken och driver över 20 anläggningar från Luleå till Norrtälje.
Hudiksvallsanläggningen är vårt senaste tillskott, och vi ser en stor potential i att tillsammans med dig som ny platschef skapa en framtidsorienterad, kundnära och lönsam verksamhet.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar Bilinorr med Autorekrytering. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare June Pärnänen eller Clemens Döring.
Urval sker löpande och intervjuer planeras från början av augusti, men vänta inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen till Bilinorr - Tillsammans gör vi skillnad. Ersättning
