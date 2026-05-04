Platschef till Axeda Entreprenad, Uddevalla
Om rollen
Vill du ta en nyckelroll i ett entreprenadbolag inom mark- och anläggning i Uddevalla? Axeda Entreprenad söker en senior och trygg platschef som vill leda projekt inom mark- och anläggning. Här får du arbeta nära verksamheten - både operativt ute i projekten samt strategiskt i planering och uppföljning. Rollen har inget formellt personalansvar, men innebär ett operativt resursansvar i projekten.
Du blir en viktig del i att skapa struktur, stabilitet och fortsatt utveckling i verksamheten, samtidigt som du driver projekt från start till mål och fungerar som en central kontaktperson.
Tjänsten är placerad i Uddevalla med huvudsakligt arbetsområde i närområdet. I tjänsten kan resor förekomma beroende på projektens placering. Rollen rapporterar till Arbetschef.
ArbetsuppgifterAnsvarig att driva mark- och anläggningsprojekt från start till slut
Leda dagliga arbetsmöten och följa upp pågående arbetsmoment för att säkerställa att projekten genomförs enligt budget, kvalitetskrav och tidsplan
Säkerställa produktion, kvalitet, arbetsmiljö, kostnad och tidsplan i projekten
Planera resurser, tid och arbetsmiljö (inkl. arbetsmiljöplaner och riskbedömningar)
Ansvara för dialog med beställare, underentreprenörer och leverantörer
Hantera kontrakt, entreprenadjuridik och projektets ekonomiska uppföljning
Vara närvarande i projekten och stötta teamet operativt
Vem är du
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som platschef eller i liknande ledande roll- gärna inom mark- och anläggning. God kunskap inom entreprenadjuridik, AMA och kontraktshantering. Förmåga att planera, organisera och prioritera i komplexa projektmiljöer och vana att samverka med beställare, myndigheter och underentreprenörer.
Meriterande om du har Bygg- och anläggningsteknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande yrkesutbildning med fokus på projektledning inom bygg och anläggning.
Som person är du:
Trygg, ödmjuk och relationsskapande
Strukturerad med god förmåga att skapa ordning och helhet
En naturligt operativ ledare som prestigelöst bygger förtroende
Lösningsorienterad och kommunikativ i dialog med olika intressenter
Vad vi erbjuder dig
Hos Axeda Entreprenad får du en central roll i ett flexibelt bolag, där beslutsvägarna är korta och där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du blir en del av en kultur med högt i tak, stark sammanhållning och stor frihet under ansvar.
Du arbetar nära verksamheten med både operativt och strategiskt ansvar, samtidigt som du bidrar till ett tryggt och välfungerande team och fortsätter utvecklas i en senior roll med stort förtroende. Publiceringsdatum2026-05-04Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! I den här rekryteringen samarbetar Axeda Entreprenad med Jerrie. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Karin Kvist, karin.kvist@jerrie.se
072 333 88 26. Annonsen kommer att vara öppen tills tjänsten är tillsatt.
Vi på Jerrie arbetar med en rättvis urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Vi använder inte AI i screening och urval - alla ansökningar läses av en människa. Läs om Jerries rekryteringsprocess här: https://jerrie.se/rekryteringsprocess Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
451 55 UDDEVALLA Arbetsplats
Axeda Entreprenad Jobbnummer
9890291