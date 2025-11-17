Platschef till Aros Industripartner
2025-11-17
Platschef till Aros Industripartner - en nyckelroll i en spännande tillväxtresa
Nu öppnar sig chansen att ta en ledande roll i ett växande produktionsbolag där innovation, engagemang och kvalitet står i fokus. Som Platschef hos Aros Industripartner får du möjlighet att driva verksamheten framåt, påverka riktningen och bidra till fortsatt utveckling - samtidigt som du blir en del av en öppen och prestigelös kultur.
Aros Industripartner tillhör Amplex Group, en koncern med fokus på industriell utveckling och tillväxt. Vi utvecklar och tillverkar produkter för den nordiska tågindustrin. Vi levererar detaljer i våra fyra kärnområden aluminium, gummi, plast och polyuretan.
I rollen som platschef har du det operativa ansvaret för hela verksamheten i Västerås - vilket omfattar 16 medarbetare inom produktion, inköp, kvalitet, konstruktion och orderhantering. Du blir en nyckelperson i företagets ledningsgrupp tillsammans med VD och ekonomiansvarig.
Ditt uppdrag är att säkerställa en effektiv och välfungerande daglig drift, samtidigt som du utvecklar arbetssätt, processer och människor. Du har personalansvar och är en tydlig, närvarande ledare i produktionen. I ett mindre bolag är det naturligt att även ta egna operativa uppgifter, till exempel inom inköp eller produktionsplanering.
En viktig del av rollen är att driva förbättringsarbete i produktionen - från planering och flöden till lagerhantering och processutveckling. Du kommer också att spela en central roll i att implementera nya affärer och projekt i verksamheten, så att tillväxten sker strukturerat och hållbart.
För att lyckas i rollen som platschef söker vi dig med dokumenterad ledarerfarenhet och att du trivs i en roll där du får kombinera strategi med praktiskt arbete. Du har en teknisk bakgrund, gärna ingenjör eller motsvarande erfarenhet, och har arbetat i en verkstadsmiljö eller liknande tillverkande industri.
För att lyckas hos oss behöver du vara tydlig, trygg och kommunikativ - en ledare som ställer krav men också skapar förtroende och arbetsglädje. Du leder med tydlighet men utan prestige, och får med dig människor genom att vara närvarande, engagerad och rak.
Meriterande:
• Erfarenhet av Monitor ERP.
• Erfarenhet från Erfarenhet från tillverkning-, industri-eller tågindustri.
För tjänsten krävs B-körkort och du behöver kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Plats: Västerås
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ett företag med anor sedan mer än 30 år tillbaka som tidigare var Trelleborg Industrial Solutions enhet i Västerås. Genom att vara leverantör till svenska industrin under många år har Aros Industripartner byggt upp en stor kunskap inom industrigummi men även de senaste åren inom bearbetning av plast, polyuretan och aluminium. Läs mer på www.arosip.com
Vill du veta mer? Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan snarast. Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Simon hos Norén & Lindholm på 0707789461 eller Simon@norenlindholm.se
Vi gör allt vi kan för att främja en fördomsfri rekryteringsprocess och inkluderar därför tester som en del av urvalsarbetet. Vi eftersträvar och jobbar aktivt med att främja mångfald, vi välkomnar alla sökanden då olikheter är för oss en viktig styrka
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
