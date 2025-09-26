Platschef till anläggning i Västernorrland
Svensk Autorekrytering AB / Byggjobb / Örnsköldsvik
2025-09-26
Publiceringsdatum2025-09-26
Dina arbetsuppgifter
Är du en trygg och engagerad ledare som trivs i en operativ miljö där kundupplevelse och kvalitet står i fokus? Då kan du vara den vi söker till vår kund inom fordonsbranschen!
Som platschef är ditt uppdrag att driva verksamheten framåt med fokus på resultat, arbetsmiljö och hög servicegrad. Du är en närvarande ledare som aktivt arbetar med att skapa en inkluderande och utvecklande arbetsmiljö för dina medarbetare.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Ansvar för verksamhetens kvalitet, effektivitet och resultat
• Leda och coacha teamet mot gemensamma mål och trivsel
• Säkerställa ett professionellt och positivt kundbemötande
• Ansvara för planering och resursfördelning i det dagliga arbetet
Din Profil
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av att leda team i en operativ och serviceinriktad miljö. Du är en affärsmässig och måldriven ledare som framgångsrikt balanserar verksamhetens resultatkrav med en genuin omtanke om medarbetarnas utveckling och engagemang.
Du har ett strukturerat arbetssätt, god organisationsförmåga och är trygg i att fatta beslut i en föränderlig vardag. Din ledarstil präglas av tydlighet, närvaro och förmåga att skapa motivation i gruppen.
Erfarenhet från verksamheter med direktkontakt med privatkunder (B2C) är meriterande, särskilt om du har arbetat i miljöer där kundnöjdhet och service varit avgörande för affärsframgång.
Mer information om kunden ges vid senare tillfälle i processen.Om företaget
Vi är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag nischat inom motorbranschen. Vi hittar snabbt rätt kompetens - från verkstadsgolv till ledande positioner.
Sedan 2005 har vi på Autorekrytering matchat människor med rätt jobb inom motorbranschen. Vi finns när du behöver driven och kunnig personal. Oavsett om det gäller rekrytering eller tillfällig förstärkning hjälper vi dig att hitta rätt.
Autorekrytering finns i Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö. Vi utför uppdrag i hela Sverige.
Kontaktuppgifter
Frågor kring tjänsten och processen besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10368". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), http://www.autorekrytering.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kajsa Fyhr kajsa.fyhr@autorekrytering.se Jobbnummer
9528779