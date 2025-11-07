Platschef till Allbilservice Värnamo - Autoexperten
Autoexperten är en rikstäckande butiks- och bilverkstadskedja och en av Sveriges ledande aktörer inom fordonsservice. Med cirka 54 butiker, 360 anslutna verkstäder och över 4 500 företagskunder arbetar vi långsiktigt för att få bilar att leva längre genom professionellt underhåll, service och reparationer. Bakom oss står KG Knutsson AB - ett stabilt, familjeägt bolag med cirka 950 medarbetare och en omsättning på runt 4 miljarder kronor.
Nu söker vi en engagerad och driven Platschef till Allbilservice Värnamo, en verkstad centralt belägen i Värnamo som är ansluten till Autoexperten, där kvalitet, kundfokus och utveckling står i centrum.
Om rollen
Som platschef hos oss får du en central och betydelsefull roll i att leda, utveckla och skapa struktur i den dagliga driften. Du får ansvar för att säkerställa att verkstaden levererar hög service, god lönsamhet och en trygg arbetsmiljö. Tillsammans med ditt team som består av sex medarbetare, arbetar du både operativt och strategiskt för att stärka verksamheten och fortsätta bygga upp det goda rykte vi har hos våra kunder.
Det här är en roll för dig som uppskattar att vara närvarande i verksamheten, trivs nära medarbetarna och har ett naturligt engagemang för både ledarskap och kundrelationer. Du driver förbättringsarbete, skapar rutiner som fungerar i vardagen och är den som sätter riktningen för verkstadens fortsatta utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva och utveckla verkstadens dagliga verksamhet
Leda, coacha och följa upp teamets arbete
Ansvara för verkstadens resultat, budget och nyckeltal
Säkerställa hög kundnöjdhet och professionellt bemötande
Identifiera förbättringsområden och implementera effektiva arbetssätt
Säkerställa en trygg och välfungerande arbetsmiljö
Vara en central kontakt gentemot både kunder och interna funktioner
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och ledarskap
God förståelse för budget, ekonomi och målstyrning
Erfarenhet av kundservice och ett professionellt bemötande
Ett genuint intresse för att utveckla både människor och verksamhet
Förmågan att skapa en positiv lagkänsla och driva teamet framåt
Meriterande om du har tidigare erfarenhet som Verkstadschef eller från fordonsbranschen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som ledare är du engagerad, strukturerad och lyhörd - du motiverar andra, är tydlig i din kommunikation och trivs med att arbeta mot tydliga mål.
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsmiljö där dina idéer och initiativ verkligen gör skillnad
Ett stabilt och välkänt varumärke i ryggen
Goda utvecklingsmöjligheter, både i rollen och inom koncernen
Heltidstjänst med sex månaders provanställning
En möjlighet att påverka och forma verkstadens fortsatta resa
