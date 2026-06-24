Platschef till Alingsås & Borås

OraSolv Clinics AB / Sjukvårdschefsjobb / Alingsås
2026-06-24


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Happident är en växande tandvårdskedja med kliniker runt om i Sverige. Vi erbjuder modern tandvård med hög tillgänglighet och ett starkt fokus på kvalitet, patientupplevelse och arbetsmiljö. Hos oss står teamkänsla, utveckling och engagemang i centrum.
Nu söker vi en platschef till våra kliniker i Alingsås och Borås – en roll för dig som vill vara nära verksamheten, stötta medarbetare och bidra till en välfungerande vardag.
Om rollen
Som platschef har du ett övergripande ansvar för två kliniker. Du arbetar nära verksamheten och säkerställer att den dagliga driften fungerar smidigt. Rollen innebär att du stöttar teamen i det operativa arbetet, skapar struktur och bidrar till en positiv arbetsmiljö där både medarbetare och patienter trivs.
Du leder genom närvaro, tydlighet och engagemang och fungerar som en viktig länk mellan klinikerna och organisationen.
Om klinikerna
Våra kliniker i Alingsås och Borås präglas av hög kvalitet, god service och ett nära samarbete mellan medarbetarna. Här möts du av engagerade team som arbetar tillsammans för att ge patienterna den bästa möjliga vårdupplevelsen.
Klinikerna har en familjär känsla med korta beslutsvägar och god sammanhållning. Du får möjlighet att arbeta nära verksamheten och vara med och påverka både teamets och klinikernas fortsatta utveckling.
Vi tror att du
Är legitimerad tandhygienist

Trivs i en operativ och närvarande ledarroll

Är trygg, tydlig och kommunikativ

Har ett strukturerat arbetssätt och god organisationsförmåga

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Har ett intresse för ledarskap, verksamhetsutveckling och teamarbete

Tidigare ledarerfarenhet är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande roll med stort eget ansvar

Möjlighet att växa i ditt ledarskap

Nära samarbete med engagerade kollegor

Stöd från centrala funktioner inom organisationen

Friskvårdsbidrag

En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stark teamkänsla

Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning

Placering: Alingsås & Borås

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7967158-2069695".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OraSolv Clinics AB (org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Alingsås (visa karta)
441 45  ALINGSÅS

Arbetsplats
Happident

Jobbnummer
9977884

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