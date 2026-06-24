Platschef till Alingsås & Borås
OraSolv Clinics AB / Sjukvårdschefsjobb / Alingsås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Alingsås
2026-06-24
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Happident är en växande tandvårdskedja med kliniker runt om i Sverige. Vi erbjuder modern tandvård med hög tillgänglighet och ett starkt fokus på kvalitet, patientupplevelse och arbetsmiljö. Hos oss står teamkänsla, utveckling och engagemang i centrum.
Nu söker vi en platschef till våra kliniker i Alingsås och Borås – en roll för dig som vill vara nära verksamheten, stötta medarbetare och bidra till en välfungerande vardag.
Om rollen
Som platschef har du ett övergripande ansvar för två kliniker. Du arbetar nära verksamheten och säkerställer att den dagliga driften fungerar smidigt. Rollen innebär att du stöttar teamen i det operativa arbetet, skapar struktur och bidrar till en positiv arbetsmiljö där både medarbetare och patienter trivs.
Du leder genom närvaro, tydlighet och engagemang och fungerar som en viktig länk mellan klinikerna och organisationen.
Om klinikerna
Våra kliniker i Alingsås och Borås präglas av hög kvalitet, god service och ett nära samarbete mellan medarbetarna. Här möts du av engagerade team som arbetar tillsammans för att ge patienterna den bästa möjliga vårdupplevelsen.
Klinikerna har en familjär känsla med korta beslutsvägar och god sammanhållning. Du får möjlighet att arbeta nära verksamheten och vara med och påverka både teamets och klinikernas fortsatta utveckling.
Vi tror att du
Är legitimerad tandhygienist
Trivs i en operativ och närvarande ledarroll
Är trygg, tydlig och kommunikativ
Har ett strukturerat arbetssätt och god organisationsförmåga
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har ett intresse för ledarskap, verksamhetsutveckling och teamarbete
Tidigare ledarerfarenhet är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande roll med stort eget ansvar
Möjlighet att växa i ditt ledarskap
Nära samarbete med engagerade kollegor
Stöd från centrala funktioner inom organisationen
Friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stark teamkänsla
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Placering: Alingsås & Borås Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7967158-2069695". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OraSolv Clinics AB
(org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Alingsås (visa karta
)
441 45 ALINGSÅS Arbetsplats
Happident Jobbnummer
9977884