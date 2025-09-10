Platschef Till Abtk Maskin AB
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-09-10
Har du en bakgrund inom anläggningsbranschen och erfarenhet av arbetsledning? Är du nyfiken på nya utmaningar och vill arbeta i en dynamisk roll? Då har vi tjänsten för dig!
Just nu söker vi på StudentConsulting en Platschef till ABTK Maskin AB! ABTK Maskin AB är en etablerad aktör inom mark- och anläggningsbranschen med spetskompetens inom vägar, broar och betongarbeten. Företaget driver både större infrastrukturprojekt och tekniskt avancerade byggnationer som bidrar till att utveckla staden och samhället.
Som Platschef kliver du in i en central och spännande roll där ingen dag är den andra lik. Du får ansvar för att leda, fördela och följa upp arbetet samtidigt som du är en tydlig resurs för både personal och beställare. Med det övergripande ansvaret för tilldelade projekt blir du en nyckelperson i att driva dem framåt och säkerställa att målen uppnås. Du kommer upprätta och stämma av huvudtidplaner och detaljtidplaner, ta fram arbetsberedningar och checklistor samt säkerställa att projektets olika delar utförs enligt gällande krav. Du har en viktig roll i att följa upp och instruera arbetsledare, hålla arbetsplatsintroduktioner och produktionsmöten, samt se till att säkerhet och kvalitet alltid står i fokus.
Utöver detta innefattar dina arbetsuppgifter bland annat att:
• Delta aktivt vid gjutningar enligt regler och krav
• Genomföra skyddsronder
• Föra dagbok och skriva avvikelserapporter
• Upprätta KMA-planer och informera berörda
• Säkerställa rätt utbildningsnivå och hålla dessa uppdaterade
• Handla upp och samordna UE-arbeten
• Ansvara för att ID06-regler efterlevs
• Godkänna och kontera leverantörsfakturor
• Sakgranska och kontera fakturor
• Upprätta och avisera underrättelser till projektchef
• Hantera ÄTA-arbeten
• Delta i kalkylarbete och projektprognoser
• Hålla medarbetarsamtal med yrkesarbetare
• Upprätta slutrapporter
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att vi på StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen och du får en anställning hos ABTK Maskin AB i Landvetter. Tjänsten är på heltid och planerar att starta i oktober eller enligt överenskommelse. Resor med övernattning förekommer i tjänsten.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
• En byggteknisk utbildning
• Minst fem års erfarenhet från anläggningsbranschen med kunskap inom betong, armering och gjutning
• Erfarenhet som ansvarig på arbetsplats med kunskap inom KMA, produktion, ekonomi och beställarkontakter
• Kunskap och insikt i AB 04 och ABT 06
• Goda kunskaper i AMA och MER
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• God datorvana och erfarenhet av MS Office samt ERP-system
• B-körkort
Meriterande är:
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom försäljning, inköp och ekonomi
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom vattenbilning, belysning/ventilation och betongmålning
Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper! För att trivas i rollen ser vi att du är ansvarstagande och handlingskraftig som person. Du gillar att driva projekt framåt och vågar fatta snabba, välgrundade beslut. Du är initiativtagande och besitter förmågan att leda, instruera och hantera projektmedarbetare på ett föredömligt sätt. Rollen passar dig som gillar många kontaktytor och att kommunicera tydligt. Du skapar struktur i en dynamisk arbetsmiljö och är målinriktad och organiserad. Samtidigt tvekar du inte att hugga i där det behövs. Med ditt engagemang bidrar du till både kvalitet och effektivitet i projekten.
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Vi ser fram emot att höra från dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
