Platschef Sundsvall
2026-03-03
Terranor AB är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster för väginfrastruktur i Norden. Vi har högt ställda mål, att bli kundens första val, inom drift och underhåll av gata och väginfrastruktur. Terranor finns etablerat i hela Sverige och nu ska vi etablera oss i Sundsvall då vi ska bygga upp en organisation för bland annat samverkanskontrakt med Trafikverket gällande Driftområde Sundsvall.
En viktig nyckel till vår framgång är våra kompetenta och erfarna medarbetare. Vi letar nu efter en platschef med erfarenhet och kompetens inom drift och underhåll av vägar.
Terranor är inne i en tillväxtfas och vi söker dig som vill vara en del av den utvecklingen där du kommer att ha en stor möjlighet att påverka din framtid hos oss.
Om rollen hos oss
Som platschef för driftområde Sundsvall ansvarar du för projektets planering och genomförande. Du skall leda, driva och utveckla arbetsplatsens verksamhet tillsammans med våra duktiga och engagerade kollegor. Du kommer samverka med kunden Trafikverket. I rollen har du har det samlade ansvaret för verksamheten vilket innefattar ledning och styrning samt ekonomi och personalansvar.
Vi söker dig som brinner för att skapa resultat och vill göra verklig skillnad - både för projektet och för ditt team.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
en teknisk utbildning på lägst gymnasienivå. Du har med fördel en högskoleutbildning inom väg/teknik eller annat lämpligt område
erfarenhet från anläggningsbyggande och/eller drift och underhåll av infrastruktur
minst 3 års erfarenhet av personal- och ekonomiansvar
lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
god datorvana
goda administrativa och ekonomiska kunskaper
B-körkort
kunskaper om ABT06
Dina egenskaper
Vi söker dig som är drivande och affärsmässig och som motiveras av utvecklings- och förbättringsarbete samt av att uppnå goda resultat. Du har en förmåga att skapa och utveckla goda kundrelationer. Vidare är du kommunikativ, samarbetsvillig och lyhörd och kan bemöta beställare likväl som att kommunicera internt. Du är strukturerad och van att planera, leda och följa upp arbetet för ditt team.
Du trivs i rollen som ledare och har en vilja att utveckla och engagera ditt arbetsteam allt för att skapa motiverade och engagerade medarbetare som hjälper till att utveckla verksamheten. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark framåtanda. Att se framåt, tänka utanför boxen och vara villiga att förnya oss är en självklarhet. Hos oss är personalen vårt företag och genom deras kompetens säkerställer vi en god framtid för Terranor. Vår kultur präglas av en gemenskap där teamet och teamkänsla är en avgörande faktor för att vi ska nå framgång. Vår ambition är att du ska komma till en arbetsplats där du känner glädje, utvecklas och trivs.
Ytterligare information
Anställningen är en tillsvidareanställning, provanställning tillämpas.
Placeringsort är Sundsvall. I tjänsten ingår vinter- och sommarberedskap vilket ibland medför arbete utanför ordinarie arbetstid. Du rapporterar till biträdande arbetschef.
Tillträde snarast möjligt.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Arbetschef Henrik Jonsson 070-020 58 68
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Skicka din ansökan så snart som möjligt, då vi tillämpar löpande urval. Så ansöker du
