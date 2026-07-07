Platschef Skellefteå
Ramudden AB / Byggjobb / Skellefteå Visa alla byggjobb i Skellefteå
2026-07-07
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Vill du tillsammans med ett gäng engagerade kollegor arbeta för säkra arbetsplatser? Vi söker nu en säljande Platschef till vår depå i Skellefteå.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som Platschef har du ansvar för all verksamhet på depån, du fördelar resurser samt leder och fördelar det dagliga arbetet. Rollen kräver att du kan fatta egna beslut och du kommer ha ett stort ansvar, men samtidigt en stor frihet att påverka utvecklingen av verksamheten.
Du har resultatansvar för depån och ansvarar bland annat för att:
utveckla befintliga kundrelationer och skapa nya affärsmöjligheter
driva försäljning och bidra till depåns tillväxt och lönsamhet
identifiera kundbehov och skapa långsiktiga affärer
stärka Ramuddens position på den lokala marknaden
främja samarbeten med övriga depåer i regionen och koncernen
Som stöd i ditt arbete har du ett nätverk av personer och funktioner inom Ramudden. Du rapporterar till Regionchef. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Skellefteå.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och affärsdriven ledare. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en lokal förankring samt tidigare erfarenhet som ledare. Du som söker bör ha grundläggande förståelse av företagsekonomisk samt god administrativ vana. Vi ser det som meriterande om du kommer från bygg- och anläggningsbranschen eller liknande.
Som person är du engagerad, resultatfokuserad och trivs med att arbeta i team. Då det dagliga arbetet innebär mycket kontakt med olika aktörer krävs det att du har en hög social kompetens och lätt för att samarbeta. Du har B-körkort och goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt behärskar engelska då engelska är vårt koncernspråk.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och social kompetens i denna rekrytering.Om företaget
På Ramudden brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser. Vi finns på 90 depåer och erbjuder uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar som gör det tryggare att arbeta i trafikerade miljöer. Men i grunden handlar det inte om skyltar, barriärer eller fordon utan om människor. Vårt syfte är enkelt men viktigt: alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra kärnvärden
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss – det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag.
Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter.
Detta erbjuder vi dig
Som vår nya kollega blir du en del av ett framåtblickande företag med stark sammanhållning, stabil grund och stort engagemang. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför satsar vi långsiktigt på kompetensutveckling, lärande och möjligheter att växa inom bolaget. Vi har också ett tydligt fokus på välmående, med friskvårdssatsningar som ska bidra till både hälsa och gemenskap. Hos oss får du tillgång till förmåner inom både hälsa, friskvård och fritid.Övrig information
Vi på Ramudden arbetar för att alla ska komma hem oskadda därför ser vi det som en självklarhet att alkohol och droger inte hör hemma på våra arbetsplatser och/eller i trafiken. Vi genomför därför alkohol- och drogtester vid nyanställningar. Vi genomför även bakgrundskontroller för en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Rekryteringen sker löpande, välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramudden AB
(org.nr 556674-6730), https://www.ramudden.se/
931 57 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Distriktschef
Ronny Grundström ronny.grundstrom@ramudden.se Jobbnummer
9994708