Platschef/Produktionsledare till Designhus
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2026-06-29
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Platschef till expansiva Designhus – bygg framtidens bostadsprojekt i Stockholm
Designhus är ett växande bostadsutvecklings- och byggbolag med fokus på att utveckla och uppföra attraktiva bostadsprojekt i Storstockholm och Uppsala. Med stark tillväxt, god lönsamhet och flera spännande projekt i pipeline fortsätter vi nu vår expansion och söker en ny Platschef till teamet.
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Om rollen
Hos oss är rollen som Platschef mer operativ än i många större byggbolag. Du får fullt fokus på produktion, arbetsledning och framdrift ute på arbetsplatsen, medan vårt kontor stöttar med administration, inköp, ekonomi och projektstyrning.
Det innebär att du får göra det du är bäst på – leda byggproduktionen.
Du ansvarar för den dagliga driften ute på projektet och leder produktionen tillsammans med lagbasar, yrkesarbetare och underentreprenörer.
Ditt fokus ligger på att:
• Planera och leda det dagliga arbetet
• Säkerställa framdrift enligt tidplan
• Samordna UE och egna resurser
• Hantera logistik och leveranser
• Säkerställa kvalitet och arbetsmiljö
• Vara den naturliga ledaren ute i produktionen
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Geografiskt område
Våra projekt finns främst inom:
• Södra Stockholm
• Nacka / Östra Stockholm
• Norrort
Du behöver därför vara flexibel och trivas med att arbeta inom hela Storstockholmsområdet.
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Vi söker dig som
• Har erfarenhet som Arbetsledare, Biträdande Platschef eller Platschef
• Vill ta/har tagit nästa steg i karriären mot större ansvar
• Är trygg i att leda produktion och människor på byggarbetsplats
• Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad
• Trivs i en operativ och hands-on roll nära verksamheten
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Därför ska du välja Designhus
Hos Designhus får du en roll där du verkligen kan fokusera på det du brinner för – att leda produktionen och skapa framdrift ute i projekten.
Du blir en del av ett entreprenöriellt bolag med:
• Korta beslutsvägar
• Stor frihet under ansvar
• Starkt förtroende för våra platschefer
• Möjlighet att påverka både arbetssätt och projekt
• En växande organisation med spännande framtidsresa
Här får du inte bara driva projekt – du får vara med och bygga bolaget.
________________________________________Publiceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Urval sker löpande.
Välkommen till Designhus – för dig som vill ta nästa steg och få verkligt inflytande i en växande organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capto HR AB
(org.nr 556782-8214), https://designhus.se/
132 30 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Designhus i Uppsala AB Jobbnummer
9982285