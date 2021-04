Platschef på Fitness24Sevens gym i Norrköping - TNG Group AB - Chefsjobb i Norrköping

TNG Group AB / Chefsjobb / Norrköping2021-04-14Fitness24Seven söker nu en platsansvarig till gymmet i Norrköping Ljura. Läs vidare och sök idag!Är du intresserad av träning och hälsa? Tycker du om att arbeta med service och försäljning i fokus? Har du tidigare erfarenhet av att leda personal och vill utvecklas i en roll med mycket eget ansvar? Nu söker vi dig som känner dig redo att axla rollen som platschef på Fitness24Sevens plusanläggning i Norrköping. Välkommen med din ansökan!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?Som platschef på Fitness24Seven får du vara en del av Sveriges mest snabbväxande gymkedja där alla är välkomna.I rollen som platschef kommer du att jobba i en varierande roll där du har ett helhetsansvar för en av Fitness24Sevens större gymanläggningar. Detta innebär att du får leda och coacha dina medarbetare till att leverera service på högsta nivå till Fitness24Sevens medlemmar. Här får du dels arbeta med planering för anläggningen samtidigt som du jobbar operativt där du bemöter och hjälper medlemmarna.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERI rollen som platschef på anläggningen i Norrköping Ljura kommer du att:* Ha personalansvar för medarbetarna på anläggningen* Leda och coacha medarbetare* Bemöta och välkomna medlemmarna för att bygga relation* Ha budgetansvar för anläggning* Sköta administration* Sköta schemaläggning av personal och de personliga tränarna* Sätta upp och jobba mot målen för anläggningen* Ansvara för inköpROLLEN INNEBÄR I KORTHETUnder dina arbetspass kommer du att jobba tillsammans med 2-3 Site Responsibles som du har personalansvar för samt cirka 15-20 instruktörer som kommer in och jobbar då och då. Tjänsten är heltid på 100% där du vanligtvis jobbar måndag-torsdag 12.00-21.00 med varannan fredag till kl 17 och varannan lördag mellan 10-14 men med möjlighet till viss flextid. Tänkt start för tjänsten är snart rätt person kan vara på plats.VEM ÄR DU?Vi söker efter dig som har tidigare erfarenhet av att leda andra människor där du haft personalansvar. För att kunna leda och coacha dina medarbetare ser vi att du är trygg i ditt ledarskap och har en god förmåga att bygga relationer. Du jobbar effektivt organiserat och självständigt då du har ansvar för att gymanläggningen skall fungera. Du har en god förmåga att anpassa dig efter alla typer av människor, både när det gäller dina egna medarbetare, men även för att medlemmarna ska känna sig bekväma och välkomna.Vi ser att du behärskar svenska flytande i tal och skrift och har en god förståelse för engelska i tal och skrift.INTRESSERAD?I den här rekryteringen är det vi på TNG som sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-14Fast lön + provisionSista dag att ansöka är 2021-04-30Tng Group AB5692514