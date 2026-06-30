Platschef med säljansvar
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2026-06-30
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Vill du leda människor, utveckla affärer och skapa nöjda kunder?
Vi söker nu en engagerad och affärsdriven Platschef med säljansvar som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Hos oss får du en nyckelroll där du kombinerar operativt ledarskap med försäljning och affärsutveckling.
Som platschef ansvarar du för den dagliga driften, leder och utvecklar dina medarbetare samt arbetar aktivt för att skapa långsiktiga kundrelationer och hitta nya affärsmöjligheter.
I rollen kommer du bland annat att ansvara för:
• Den dagliga driften och verksamhetens utveckling.
• Personalansvar, inklusive rekrytering, introduktion och kompetensutveckling.
• Att leda och stötta arbetsledare i det operativa arbetet.
• Delegerat arbetsmiljöansvar och ett aktivt arbetsmiljöarbete.
• Budget- och resultatansvar.
• Att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet.
• Försäljning och nykundsbearbetning samt utveckling av befintliga kundrelationer.
• Att arbeta mot uppsatta mål och bidra till företagets fortsatta tillväxt.
Vi söker dig som
• Har gymnasieutbildning.
• Har ledarskapsutbildning eller dokumenterad erfarenhet som chef eller ledare.
• Har minst tre års erfarenhet av en operativ ledarroll, gärna inom lokalvårdsbranschen.
• Har erfarenhet av personalansvar, ekonomi, arbetsmiljö och kundrelationer.
• Har erfarenhet av försäljning, gärna tjänsteförsäljning.
• Har god datorvana.
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Har B-körkort manuell växellåda
Meriterande
• Utbildning eller kunskap inom INSTA 800, SRY eller PRYL.
Vem är du?
Vi söker dig som är en naturlig ledare med ett starkt engagemang för både människor och affärer. Du inspirerar och motiverar dina medarbetare och skapar en arbetsmiljö där teamet trivs och utvecklas.
Du är dessutom:
• Driven, målmedveten och lösningsorienterad.
• Affärsmässig med ett tydligt kundfokus.
• En skicklig kommunikatör med god samarbetsförmåga.
• Självständig och initiativrik, med förmåga att driva förändring.
• Van att arbeta mot mål, budget och resultat.
• Strukturerad och trygg i att fatta beslut.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete med stort eget ansvar. Du blir en viktig del av ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, kvalitet och ett nära ledarskap. Här finns goda möjligheter att påverka verksamheten och bidra till företagets fortsatta utveckling.
Placering: Västerås
Omfattning: Heltid
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan till camilla.johansson@proffas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
via e-post
E-post: camilla.johansson@proffas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platschef Västerås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Proffas i Mälardalen AB
(org.nr 559021-5702) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9986053