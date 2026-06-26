Platschef med etableringsansvar
Konsultia AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-26
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Platschef med etableringsansvar – bygg upp Konsultia på din ort
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering inom industri, teknik och logistik. Vi har en urstark marknadsposition i norra Sverige och gör nu samma resa på fler platser i landet. Våra platskontor finns från Gällivare till Helsingborg – och nu söker vi personer som vill vara med och bygga upp Konsultia lokalt på orter där vi tillsammans ser rätt förutsättningar.
Om rollen
Du kommer in i ett tidigt skede och får ett tydligt mandat att bygga upp den lokala affären – steg för steg.
Rollen kräver eget driv, uthållighet och operativt arbete där du:
skapar kundrelationer och utvecklar affären lokalt
driver försäljning från första kontakt till leverans
rekryterar och följer upp konsulter och uppdrag
Du arbetar självständigt i uppstartsfasen, samtidigt som du har stöd från kollegor på närliggande orter, centrala stödfunktioner och regionledning. I takt med att verksamheten växer kommer rollen att förändras och det finns goda möjligheter till personlig utveckling.
Vi söker dig som
är kundfokuserad, affärsdriven och van att ta egna initiativ
har erfarenhet av försäljning, affärsutveckling eller relationsbyggande roller
leder med gott exempel och bidrar med högt engagemang
har lokal förankring och ser möjligheter på den marknad där du finns
Branscherfarenhet, erfarenhet från tillväxtresor och/eller ett par års chefserfarenhet är meriterande.
Därför ska du välja oss
Hos Konsultia har vi korta beslutsvägar och stor frihet under ansvar. Du får mandat att påverka, stöd för att lyckas och chansen att bygga något som gör avtryck. Vi tror på människors potential och vill att våra medarbetare ska växa med oss.
I senaste medarbetarundersökningen för 2025 fick vi 4,5 av 5 i helhetsbetyg av våra interna medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-26Övrig information
Start enligt överenskommelse. Placeringsort är flexibel och utgår från var du finns, vilken lokal marknad du känner och var vi ser rätt förutsättningar att växa tillsammans.
Vi intervjuar löpande så vänta inte med att söka.
Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning i sex månader. B-körkort är ett krav.
Vill du veta mer?
Varmt välkommen att kontakta rekryterande chef [namn] [e-post] [telefon] eller HR-ansvarig Johan Alm, 070-289 31 10, johan@konsultia.se
Vill du veta mer om Konsultia generellt? Här berättar vi kort om bolaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7975186-2072505". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.teamtailor.com
Gamla landsvägen 2 (visa karta
)
196 41 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Jobbnummer
9980356