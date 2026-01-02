Platschef med bakgrund inom infrastruktur
2026-01-02
Som platschef hos vår kund som du kommer rekryteras till, får du en nyckelroll i att driva och leda projekt till framgång. Du kommer att ansvara för hela processen - från planering till genomförande - och säkerställa att projekten levereras i tid, enligt budget och med högsta kvalitet. Projekten är varierande och kan ibland utföras på andra orter.
I dina arbetsuppgifter ingår:
Ansvar för ekonomistyrning, tidplaner och arbetsmiljö.
Säkerställande av att kvalitet och miljökrav uppfylls.
Aktivt samarbete med projektmedlemmar, underentreprenörer och kunder.
Utveckling av effektiva arbetsmetoder som bidrar till framgångsrika projekt.
Vem är du?
Du har gedigen erfarenhet av att leda anläggningsprojekt och en solid kunskap inom områden som juridik, ekonomistyrning och arbetsmiljö. Vi söker en person som
Har flera års erfarenhet som platschef inom anläggning/infra.
Är strukturerad och målmedveten, med förmåga att hantera komplexa projekt.
Är prestigelös, samarbetsvillig och gärna delar med sig av sin expertis.
Bygger starka och långsiktiga relationer både internt och externt.
Din passion för att leverera resultat och ditt engagemang för både projekt och människor gör dig till en naturlig ledare som andra ser upp till.
Vad företaget erbjuder dig
Hos vår kund blir du en del av en prestigelös organisation där prestationer uppskattas och belönas. Här erbjuds du:
Mycket goda anställningsvillkor och förmåner.
Möjligheten att arbeta med projekt som gör verklig skillnad.
En roll med stort ansvar och stora utvecklingsmöjligheter.
En företagskultur som präglas av engagemang, samarbete och stolthet i det vi skapar tillsammans.
Redo för nästa steg?
Vill du vara med och bidra till framtidens infrastruktur och samtidigt utvecklas i din roll? Skicka in din ansökan redan idag och ta chansen att bli en del av ett företag som är ledande inom anläggning och infrastruktur.
Här bygger vi inte bara projekt - vi bygger framtiden! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se Jobbnummer
9667114