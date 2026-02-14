Platschef Markanläggning Stockholm Erfarenhet hög
Bemanning Sverige Byrå AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemanning Sverige Byrå AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Tyresö
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Nu behöver vi rekrytera en välrenommerad duktig platschef inom markanläggning i Stockholm, till en av våra mest prestigefyllda kunder i Stockholm.
Marbit AB är en av Stockholms ledande aktörer inom mark, anläggning och infrastruktur. Vi fortsätter att växa och söker nu en platschef som ska vara med att möta kundernas behov. Våra uppdrag är främst mot stad & kommun, privata fastighetsägare och förvaltare, samfälligheter, brf:er, stiftelser mfl
Om Tjänsten Att leda, planera och styra den dagliga produktionen i anläggnings entreprenader med olika komplexitet. Platschefen ansvarar för att följa fastställda ramar avseende ekonomi, kvalitet och leveranstid. Arbetet innefattar resursplanering vilket även innebär operativt personalansvar samt delaktighet i rekryteringar.
Arbetet kräver att du är väl insatt i AMA/MER/RA, entreprenad- och affärsjuridik m.m. samt har goda kunskaper inom:
Ledarskap
Teknisk kompetens
Kunskaper om AMA/MER/RA Anläggning
Kunskaper om entreprenadjuridik
Lednings- och kvalitetssystem
Affärssystem - Byggsamordnaren
BAS U och gärna BAS P
Trafikanordningar
Kalkylprogram - MAP
Ordnings- och skyddsregler
Din Profil Du har erfarenhet från ledande befattningar i anläggningsbranschen med allt vad det innebär av ansvar för personal, budget, och ekonomi. Du kommunicerar på ett förtroendeingivande sätt och är en duktig förhandlare. Du är van vid att leda personal i ett stort flöde av projekt och anläggningsentreprenader. Platschef Anläggning 2 Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av entreprenadverksamhet i ledande befattning, samt har goda kunskaper inom ekonomi, kalkylering och entreprenadjuridik. Är du en person som gillar planering och uppfylla uppsatta mål och lyckas med dina projekt genom att samarbete med medarbetare, leverantörer och kunder och van med ha flera entreprenader samtidigt så kommer du både passa in och lyckas hos oss.
Vi erbjuder dig Marbit är ett bolag som jobbar nära varandra där du kommer få frihet under ansvar. Du kommer få möjlighet att bygga ditt eget lag
Om Marbit Marbit har i över tjugo år framgångsrikt förbättrat Stockholms parker, gator och torg. Vi gör det genom att alltid ge våra uppdragsgivare kvalitet och kunnande.
Anläggningsverksamheten sträcker sig över ett brett spektrum, från markförberedelser med hög precision, hantering av instabil mark, förorenade massor mm, via arbeten under mark, t.ex. anläggning av VA-stammar, vattenledningar, dag- och spillvattenlösningar, till avancerade former ovan mark i betong och mångahanda material.
Företaget är specialiserat på två närbesläktade områden där vi har särskilda kompetenser, byggnation respektive skötsel av mark- och parkanläggningar. Det ger oss möjlighet att tillfredsställa många kundbehov och kombinera kunskaper från båda områdena. Marbit utför total- & generalentreprenader som deluppdrag och bland kunderna finns ledande kommunala, statliga och privata uppdragsgivare.
Organisationen kännetecknas av korta och raka beslutsvägar. Huvudkontoret ligger centralt i Sundbyberg. Idag är vi ca 50 fast anställda.
Marbit är certifierat för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt Byggmästareföreningens normer BF9K. Det kommer verksamheten tillgodo bland annat i form av dokumentering och kontinuerlig återkoppling av nya erfarenheter, lärdomar och idéer..
Dina personliga egenskaper
Du är social, analytisk, noggrann, målinriktad och driven, problemlösare och uthållig. Du trivs bäst med ansvar och har en god förmåga att skapa goda kundrelationer.
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö med spännande projekt
Möjlighet att utvecklas och ta ansvar
Ett företag som värnar om säkerhet, kvalitet och hållbarhet
Förmåner: Konkurrenskraftig lön och villkor Stabil och långsiktig anställning i företag som ligger i framkant gällande personalvård och utveckling Möjlighet att arbeta med spännande projekt i Stockholm
Övrigt: Anställnings omfattning: Heltid
Kontakt & Ansökan: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterings specialist inom Bygg infrastruktur Thomas Hellström på thomas@rekryteringstockholm.com
Vi genomför löpande urval och uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via systemet el skicka direkt till mail så snart som möjligt, för att säkerställa din medverkan i urvalsprocessen.
Vi ser varmt fram emot din ansökan redan idag!.
Bemanning Sverige Byrå AB är ett bemanning och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av Bygg infrastruktur och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva bemanning och rekryterings lösningar genom professionella processer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7231038-1842805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanning Sverige Byrå AB
(org.nr 559101-0060), https://jobb.bemanningsverige.se
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 STOCKHOLM Kontakt
Thomas Hellström thomas@rekryteringstockholm.com 073-8289298 Jobbnummer
9743067