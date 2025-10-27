Platschef mark- och anläggning | S-Schakt i Hörby
2025-10-27
Om S-Schakt
S-Schakt AB grundades 1980 och drivs idag i andra generationen. Vi är ett välrenommerat mark- och anläggningsföretag med bas i Hörby som utför arbeten i hela Skåne, med tyngdpunkt i Malmö-Lund-regionen. Våra uppdrag omfattar mark- och VA-entreprenader på både total- och utförandeentreprenad åt byggföretag, kommuner och bostadsutvecklare - men även privatkunder förekommer.
Hos oss möts erfarenhet, kvalitet och engagemang i varje projekt.
Vill du ta ansvaret för mark- och anläggningsprojekt i ett väletablerat familjeföretag med stark framtidstro? Hos S-Schakt får du leda projekt från start till mål och utveckla både människor och verksamhet.
Om rollen
Som platschef ansvarar du för planering, ledning och genomförande av våra mark- och anläggningsprojekt. Du driver produktionen - från ekonomi och kvalitet till arbetsmiljö och kunddialog - tillsammans med arbetsledare, yrkesarbetare och underentreprenörer. Du rapporterar till produktionschefen och samarbetar nära med kunder och beställare.
Dina ansvarsområden
* Leda, coacha och utveckla teamet i det dagliga arbetet
* Planera och följa upp produktion, ekonomi och tidsplan
* Samordna resurser, material och underentreprenörer
* Ha löpande dialog med kunder och beställare
* Säkerställa arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet i projektenPubliceringsdatum2025-10-27Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet från mark- och anläggningsbranschen, med erfarenhet som platschef eller arbetsledare. Det är meriterande med dokumenterad utbildning på högskola eller yrkeshögskola inom bygg och anläggning.
Du trivs med ansvar, har förståelse för ekonomi och produktion och är van att driva projekt självständigt. Du har god förmåga att motivera personal och bygga effektiva team.
B-körkort och god svenska i tal och skrift krävs. Goda IT-kunskaper, erfarenhet av Next är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är en jordnära och prestigelös ledare som trivs nära verksamheten. Med en praktisk och strukturerad inställning skapar du ordning, överblick och trygghet i projekten. Du är tydlig i ditt ledarskap, motiverar andra och skapar engagemang genom delaktighet och dialog. Samtidigt är du resultatdriven och lösningsorienterad - du vill se saker hända och arbetar målmedvetet för att nå bästa resultat för både teamet och kunden.
Vi erbjuder
* En nyckelroll i ett stabilt och väletablerat familjeföretag
* Kort väg mellan beslut och handling
* Starkt lagarbete och hög kompetens
* Goda möjligheter till utveckling
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar S-Schakt med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup, med lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister. Tjänsten söker du via ansökningslänken. Sista ansökningsdag är 2025-11-26, urval och intervjuer sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Angela Ekelöf, angela.ekelof@jeffersonwells.se
.
