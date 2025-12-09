Platschef Mark Skellefteå - Civil North
2025-12-09
Mark Skellefteå arbetar med flera större och medelstora projekt och behöver nu förstärkning. Är du engagerad och driven? Då kan du vara vår nya kollega!
Tjänsten som Platschef
Som platschef hos NCC i Skellefteå ansvarar du för hela projektets genomförande från kontrakt till överlämnande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar projektplanering, bemanning och att säkerställa att projektet genomförs med rätt kvalitet, inom utsatt tid och budget. Till din hjälp har du arbetsledare, yrkesarbetare och specialister som tillsammans med NCC:s underentreprenörer skapar nya landmärken i vår närmiljö. Rollen innebär därmed ett ansvar där du förväntas samordna och motivera dina medarbetare till utveckling. I din roll har du även stöd av bland annat ansvarig projektchef som också är din närmaste chef, projektingenjör, arbetsmiljöingenjör, inköpare, anbudsingenjör och HR.
Här kan du läsa mer om att jobba som Platschef | NCC
Din profil som Platschef
Vi söker dig som har arbetat i en ledande roll inom produktion samt har en byggteknisk utbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi ser även att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi tror att en framgångsrik platschef skapar och upprätthåller en bra relation till sin kund, är en god ledare och har förmågan att samordna både egna resurser och våra underentreprenörer. Därför ser vi gärna att du som person har ett lösningsorienterat förhållningssätt, är en god problemlösare, trivs med att leda och entusiasmera dina medarbetare samt verkar för en bra arbetsmiljö. Rollen som platschef kräver även att du är trygg i ledarrollen och har förmågan att delegera och ställa krav.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper. Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Tillit och Respekt.
Om vår avdelning
Vår avdelning Civil North arbetar med mark-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Vi är ca 500 engagerade medarbetare som är uppdelade i nio produktionschefsgrupper inom vår geografi Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Värmland.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Placering i Skellefteå och B-körkort är ett krav. Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten som Platschef vänligen kontakta Oskar Karlsson, Projektchef 076-521 51 36. Har du frågor om rekeryteringsprocessen vänligen kontakta Denise Jäger 079-072 84 35. Urval och tillsättning sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan, dock senast den 18 januari 2026.
Välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder.
Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
