Platschef Mark/Anläggning Stora Projekt Skaraborg
2025-12-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Ulricehamn
, Tidaholm
, Tranås
, Falköping
NCC bygger ut anstalten i Tidaholm och till nästa etapp behöver vi dig i rollen som platschef. Det här är rollen för dig som trivs med att arbeta i stora projekt där du får möjlighet att vara med att bidra med din kompetens under genomförandet och driva projektet framåt med ditt ledarskap.
Tjänsten som platschef - mark och anläggning
Tjänsten som platschef inom Stora Projekt innebär ansvar för att planera, samordna, leda och följa upp projektets genomförande avseende tid, kvalitet, ekonomi och hållbarhet. Till din hjälp har du arbetsledare, yrkesarbetare och specialister som tillsammans med unAderentreprenörer driver och genomför lyckade projekt.
Med rollen följer personalansvar för 5-10 yrkesmedarbetare och ledaransvar för teamet. I din roll har du även stöd av bland annat ansvarig projektchef som också är din närmaste chef, projektingenjör, inköpare och HR. Tillsammans skapar ni bästa möjliga förutsättningar för god arbetsmiljö, engagemang och framdrift i projektet.
Du har en högskoleexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande erfarenhet från bygg eller anläggningsbranschen. Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet som platschef eller flerårig erfarenhet som arbetsledare, konsult, eller projektingenjör inom mark- och anläggningsprojekt. Utifrån det förväntar vi oss att du har en god förståelse kring kostnadsstyrning och är van vid att arbeta i samverkansprojekt.
Tjänsten medför många kontaktytor, både internt och externt. Som platschef behöver du kunna hålla god dialog och samverka såväl inom teamet, internt på NCC samt externt med kund och underentreprenörer. Därför ser vi gärna att du som person har ett lösningsorienterat förhållningssätt, trivs med att leda och entusiasmera dina medarbetare samt verkar för en bra arbetsmiljö.
God ordning och reda är en förutsättning liksom ett strukturerat arbetssätt med förståelse för uppföljning och dokumentation. Rollen som platschef kräver även att du är trygg i ledarrollen och har förmågan att delegera och ställa krav.
Projektspråket är svenska men en del interna utbildningar hålls på engelska som gemensamt språk för våra nordiska länder. Du behöver därmed kunna kommunicera obehindrat på såväl svenska som engelska.
B-körkort är ett krav för tjänsten. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper för tjänsten.
Om Stora Projekt
Divisionen Stora Projekt utvecklar och leder komplexa byggprojekt med ett ordervärde i storleksordningen 1,5 miljarder eller mer. Inom divisionen samlas erfarna projektdirektörer, projektchefer, specialister och andra nyckelkompetenser för att möta de krav som ställs på den här typen av projekt - från anbud till färdigt projekt.
NCC erbjuder
Hos NCC finns goda möjligheter att utvecklas, vi har ett stort utbud av internutbildningar och arbetar för att våra medarbetare ska hitta karriärvägar utan att byta arbetsgivare. NCC erbjuder även ett stort utbud av personalförmåner såsom försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån, allt för en god balans mellan arbete och fritid. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning.
Ytterligare information
Tjänsten är på heltid och inleds med en provanställning om 6 månader. Start enligt överenskommelse. Din första placering blir på vårt projekt i Tidaholm
Grundförutsättningen är att man driver projektet på plats men vi är öppna för möjligheten att veckopendla. Då behöver du vara på plats måndag-torsdag samt tillgänglig per telefon under fredagar. I enlighet med NCC:s säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidater.
Kontakt och ansökan
Har du ytterligare frågor om tjänsten kontakta Wiktor Krancher, produktionschef, wiktor.krancher@ncc.se
. Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till Victoria Reeve, HR Specialist, 079-078 79 39. Då annonsen ligger ute över helgerna ber vi därför om överseende med att eventuella frågor inte kan besvaras under veckorna 52-1. Sista ansökningsdag är 2026-01-11.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
