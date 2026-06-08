Platschef Mark
Ncc Aktiebolag / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-06-08
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Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i NordenPubliceringsdatum2026-06-08Beskrivning av jobbet
Vi söker dig som vill ha spännande och utvecklande arbetsdagar med fokus på framdrift, samordning och styrning mot projektets bästa. Vår anläggningsgrupp i Malmö/Lund består av tjänstemän och yrkesmedarbetare med hög kompetens och en väldigt hög arbetsglädje vilket ger resultat och engagemang. Gruppen ser alltid till att hjälpa varandra och arbetar bland annat med flertal ramavtal som har pågått i många år med nöjda beställare. Dessa projekt kräver hög samverkan och servicegrad både internt och med beställarna. Låter det intressant? Tveka inte att söka!
Tjänsten som Platschef
Som platschef ansvarar du för projektets genomförande, från uppstart till överlämnande. Det innebär ett övergripande ansvar att leda projektets planering och genomförande avseende tid, personal, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I rollen ingår även att skapa och upprätthålla en bra relation till medarbetare, kunder, underentreprenörer och leverantörer. Du leder och fördelar arbetsuppgifter självständigt och arbetar tillsammans med övriga i projektet för att driva projektet framåt mot gemensamt uppsatta mål. I din roll har du även stöd av bland annat ansvarig projektchef, projektingenjör, arbetsmiljöingenjör, inköpare, anbudsingenjör och HR.
Om Civil South
Vår avdelning Civil South arbetar med mark-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Vi är ca 300 engagerade medarbetare inom vår geografi i Skåne och Halland.
Kravspecifikation
Din profil som Platschef
Vi söker dig som har en byggteknisk utbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet. För att vara framgångsrik i rollen som platschef ser vi att du har en god kunskap om byggprocessen inom markarbeten.
Du har med fördel varit arbetsledare i ett antal år och är nu redo att ta nästa steg alt några års erfarenhet av Platschefsrollen.
Som person är du affärsmässig, gillar problemlösning och motiveras av att driva en effektiv och lönsam produktion. Du har även förmågan att skapa och utveckla goda relationer. Vi förutsätter att du är duktig på att planera och organisera i ditt arbete samt är bekväm med användningen av våra digitala hjälpmedel.
Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Tillit och Respekt.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Placering i Malmö.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify. Läs mer om NCCs förmåner: https://www.ncc.se/jobba-pa-ncc/det-har-ar-ncc/formaner/
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta Projektchef Maxine Persson på maxine.persson@ncc.se
.
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR Business Partner Cornelia Fägerlind på mobil 0702-518348.
Sista ansökningsdag är den 19 juni 2025.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen kontakt med rekryterare samt säljare av annons- eller bemanningslösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Hyllie Boulevard (visa karta
)
216 26 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Cornelia Fägerlind 0702518348 Jobbnummer
9951891