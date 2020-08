Platschef Luleå - YrkesAkademin AB - Chefsjobb i Luleå

YrkesAkademin AB / Chefsjobb / Luleå2020-08-25Vi söker en engagerad och driftig Platschef till LuleåVill du gå till jobbet och känna att du gör skillnad i människors liv på riktigt? På YrkesAkademin får du bidra till att människor växer varje dag genom de möjligheter till arbete som vår utbildning leder till.Ansvarsområden som Platschef hos oss i LuleåHos oss kommer du att få en central roll i din befattning med helhetsansvar för våra utbildningar på orten. Du kommer att ansvara för den dagliga driften, i samarbete med dina fantastiska kollegor, våra kunder och deltagare. Vi söker dig som är bra på att koordinera verksamhet, optimera till bästa resultat och är van vid att jobba med kvalitetsuppföljning. Du jobbar i nära samarbete med vår organisation och kollegorna runt om i landet och rapporterar till regionchef.I tjänsten som platschef har du uppdraget att skapa ett fungerande team som bygger på engagemang och delaktighet. Det här är ett jobb för dig som har tidigare erfarenhet från liknande roller och är trygg och erfaren i din chefsroll. Vi arbetar med utbildningar inom flera yrkesområden, i dag i huvudsak inom Transport till AF och vuxenutbildning. Våra inriktningar varierar över tid och vi söker dig som är flexibel och har förmågan att kunna ställa om och sätta dig in i nya branscher och utbildningar.Enhetens resultat baserat på budget och affärsplan.Upprätthålla och utveckla goda kundrelationer i alla segment och verka för nöjda deltagare och hög kvalitet i genomförda utbildningar/uppdrag.Leda och fördela arbetet för sin personal med fokus på kvalitet, nöjdhet och lönsamhet.Med personalansvar vara arbetsgivarföreträdare gentemot sina medarbetare, mandat att genomföra förhandlingar gällande sitt ansvarsområde, samt rekrytering och avveckling av personal och konsulter (personalförändringar godkänns av RC enligt farfarsprincipen).Mandat att avropa eller göra nödvändiga inköp för att bedriva beslutad verksamhet inom av företaget fastställd attestgräns samt budget, och i övrigt enligt gällande riktlinjer och rutiner.Attestera tid och resor enligt gällande rutin för direktrapporterande personal.Genomföra regelbundna personalmöten (APT).Systematiskt verka för en god arbetsmiljö och för nöjda medarbetare och en god hälsa.Gentemot deltagare, kunder och samarbetspartners bidra till ett gott anseende för YA.Meriterande kompetens och erfarenhet för dig som söker tjänstenErfarenhet av pedagogiskt arbete och intresse och fallenhet för vuxenutbildning.Relevant bransch- och yrkeserfarenhet.Erfarenhet av att jobba inom eller med myndigheter, gärna kommuner och Arbetsförmedlingen.Ha goda kunskaper i officepaketet samt aktuella administrativa system och lärplattformar.Kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska. Övriga språk meriterande.Erfarenhet av budget- och resultatansvarVana av att jobba som arbetsledare/chef gärna med inslag av att leda på distans.Andra utbildningar som är meriterande är tex ykb, apv, adr.Grundläggande kunskaper för arbetsgivare inom personal och arbetsmiljö.AnsökanKänner du igen dig i beskrivningen? Har du tidigare erfarenhet av utbildningsverksamhet? Vill du jobba och utvecklas hos oss? Sök då jobbet redan idag genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan redan idag. Tjänsten kan tillsattas under ansökningstiden.Vill du veta mer om tjänsten innan du skickar din ansökan? Kontakta regionchef Morgan Rönnqvist på 070-5624721 eller morgan.ronnqvist@ya.se Om YrkesAkademinYrkesAkademin är en av Sveriges ledande leverantörer av yrkesutbildning. Vi har varit verksamma i branschen sedan 1997. Vi bedriver utbildning inom transport, entreprenad, teknik och serviceyrken. Uppdragsgivare är främst statliga myndigheter och kommuner men vi riktar oss även till företag och privatpersoner. Vår verksamhet sträcker sig från Lappland till Skåne med omkring 400 anställda fördelade på ett 60-tal orter.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstid2020-08-25Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-18YrkesAkademin AB5331719