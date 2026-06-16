Platschef inom statlig vägdrift
Peab Sverige AB / Byggjobb / Kalmar Visa alla byggjobb i Kalmar
2026-06-16
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Vi på Peab Drift & Underhåll söker en driven och erfaren Platschef till vårt vägdriftsområde i Kalmar. Vill du få möjlighet att utvecklas själv som ledare och medarbetare? Då är du välkommen att söka tjänsten.
Om oss
Drift och underhåll är en region inom Peab Anläggning och vi är verksamma inom löpande underhåll av gator och torg, VA, anläggningsarbeten, kommunal och statlig vägdrift, park samt yttre fastighetsskötsel. I nära samverkan med våra kunder, stora som små, tar vi hand om den offentliga utemiljön för många människor. Vi ser till att landets invånare och besökare kan trivas och vistas säkert i vår utemiljö och trafik. Vi har stor erfarenhet av entreprenader som ställer höga krav på service, kvalitet, miljö och tillgänglighet.
Vägservice utför besiktning av vägnätet i intervaller för att upptäcka och avhjälpa brister så som hinder på väg. Vi arbetar även med snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser, röjning av uthängande växtlighet i vägbana och framför vägmärken, tvätt av vägmärken, riktning av sneda skyltar och vägmärkesstolpar, manuell slåtter vid vägräcken, borttagning av reklam med mera. Men vi arbetar även med mindre skyltarbeten och andra tilläggsarbeten av kortare karaktär.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som platschef, med Trafikverket som kund, har du en central roll i vårt projekt och är den som har det övergripande ansvaret för projektets utförande. Du medverkar i produktion och har både personalansvar som arbetsmiljöansvar. Du har ekonomiskt ansvar i projektet samt ytterst ansvar över kontakt med kunder och leverantörer. Du har alltid stöttning av duktiga entreprenadingenjörer, arbetsledare och skickliga yrkesarbetare. Som Platschef är det du som leder projektet och dina medarbetare för att skapa en säker funktion av det statliga vägnätet.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss. Du är positiv, driven och lösningsfokuserad. Vidare är du strukturerad och kan överblicka helheten. Då arbetet innebär mycket kontakt med olika aktörer har du en hög social kompetens och lätt för att samarbeta. Du inger ett professionellt intryck och har lätt för att skapa förtroende. För att lyckas i rollen har du en förmåga att kombinera ledarskap, handlingskraft och förändringsvilja. Du trivs i rollen som ledare och att skapa ett gott arbetsklimat.
Vi tror att du har en högskole- eller gymnasieutbildning med relevant inriktning. Du har några års erfarenhet som platschef eller i annan ledande befattning inom branschen där du arbetat med liknande arbetsuppgifter. Om du har erfarenhet från anläggning eller drift- och underhåll av vägar och vinterväghållning är det meriterande.
Du behärskar även det svenska språket i både tal och skrift, samt har goda IT-kunskaper. B-körkort är ett krav.Övrig information
Beredskap ingår som en del i tjänsten.
Vi tillämpar löpande urval så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Intervjuer kommer att hållas efter semestern från v. 32 och framåt Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Projektchef, Viktor Nilsson: Viktor.Nilsson@peab.se
, tel. 073-333 94 76
Eller rekryterare Frida Thorén, Frida.Thoren@peab.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Viktor Nilsson viktor.nilsson@peab.se Jobbnummer
9966524