Platschef inom service
Prowork Göteborg AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-07-07
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, Lerum
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Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings-, konsult- och rekryteringslösningar och är helhetsleverantörer inom Bygg, industri och fastighetsbranschen varifrån vi har gedigen erfarenhet. Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum. Vi har våra kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm . Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Platschef inom service – Direktrekrytering Göteborg
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst genom en direktrekrytering till vår kund i Göteborg – ett globalt och expansivt företag som värdesätter långsiktiga kundrelationer och hög kvalitet i sina leveranser. Här får du möjlighet att växa i en organisation med stark framtidstro och engagerade kollegor.
Vi söker nu en platschef som vill leda, driva och utveckla serviceverksamheten i Västra Götaland, med placering i Landvetter. I rollen har du ett helhetsansvar för verksamheten, inklusive personal, leverans, kundrelationer och ekonomi. Du rapporterar till regionchef och arbetar nära ett team bestående av mekaniker, två fältservicechefer och en verkstadschef, vilka rapporterar direkt till dig.
Exempel på arbetsuppgifter:
Budget- och resultatansvar
Personalansvar
Leda, fördela och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål
Planera arbetet utifrån inkommande ärenden och planerade insatser
Säkerställa kvalitet i utfört arbete och effektiva processer
Ansvara för arbetsmiljö och säkerhet
Driva ett affärsmässigt ledarskap och utveckla medarbetarePubliceringsdatum2026-07-07Profil
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av en ledande befattning med personal- och budgetansvar, gärna inom teknisk verksamhet. Du är en trygg och handlingskraftig ledare som arbetar strukturerat och tar initiativ.
Du har en god kommunikativ förmåga och trivs i en roll med kundkontakt. Vidare är du van användare av Officepaketet och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Vår kund erbjuder:
Fast månadslön och möjlighet till bonus
En långsiktig arbetsgivare med stabil grund
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En arbetsmiljö med fokus på förbättring och delaktighet
Goda anställningsvillkor
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag om du tror att denna roll passar just dig. Vänligen skicka in en önskan via annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Göteborg AB Kontakt
Business Unit Manager
Alicia Jason alicia.jason@prowork.se Jobbnummer
9995542