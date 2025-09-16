Platschef inom mark och anläggning till Boden
2025-09-16
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
WorkNordic söker nu efter en Platschef inom mark och anläggning.
Vi söker efter dig som kan driva entreprenader framåt avseende ekonomi, kvalitet och tid.
Projekten:
Vår kund är en väletablerad och välkänd aktör inom anläggningsbranschen i norra Sverige med fokus på infrastrukturprojekt. Som platschef kommer du att jobba med projekt inom områden som vägar, GC-vägar, järnväg och broar mm.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
• Driva entreprenaderna framåt - planera, leda och följa upp*Säkerställa att arbetet utförs enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav*Kontrollera utförande *Kontakt med UE*SamordningKvalifikationer
• Du har en byggteknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet*Du har tidigare flerårig erfarenhet (minst tre år) som platschef/platsledning inom anläggning/mark
• Du skall ha god samarbetsförmåga, med beställare och medarbetare
• Du har erfarenhet av samordning med andra byggaktörer samt har en stor problemlösningsförmåga
• Du behärskar svenska i tal och skrift
• B-körkort
Har du tidigare erfarenhet av projekt inom järnväg är detta meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder:
• Mycket goda anställningsvillkor*Reseersättning*Traktamente, vid boende på annan ort
• Boende, vid behov
• Stora utvecklingsmöjligheter internt
Arbetsort:
BodenTillträde
September/Oktober 2025
Omfattning:
Heltid, tillsvidare
Är du den drivna, noggranna och logiskt tänkande personen vi söker? Ta chansen att utvecklas och bidra till framgångsrika projekt i en framgångsrik organisation. Skicka in din ansökan redan idag!
Om WorkNordic:
Sedan starten 2008 har vi hjälp arbetsgivare inom bygg- och anläggningssektorn att lösa sitt personalbehov. Vi arbetar med branschens bästa medarbetare och är rikstäckande, med nöjda kunder, goda referenser och eftertraktade konsulter. Är det något vi verkligen uppskattar så är det att placera rätt person till rätt plats. Att vara den bästa arbetsgivaren och samarbetspartnern är vår största målsättning. En win-win-win. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
