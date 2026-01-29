Platschef inom Mark och Anläggning Mälardalen
Vår kund är en del av en större koncern och har sedan starten för 10 år sedan vuxit till cirka 30 anställda. Dom har fokus på mark och- betongentreprenader. All verksamhet riktar sig mot privata aktörer, och vi letar nu efter en platschef som vill stärka teamet inför framtiden.
Här råder en familjär stämning med snabba beslutsvägar och stora möjligheter att påverka din vardag och tjänst. Som Platschef kommer du att spela en nyckelroll i företagets fortsatta framgång och tillväxt. Huvudkontoret finns i Enköping och projekten runt om Mälardalen.
Dina Arbetsuppgifter
Som platschef har du det övergripande ansvaret för projektens genomförande - från planering till slutbesiktning. Du leder och samordnar arbetsledare och yrkesarbetare, säkerställer att projekt följer tidsplan, budget och kvalitetskrav, samt upprätthåller goda relationer med kunder och intressenter.
Mer specifikt:
Planera, organisera och följa upp projekt från start till mål.
Ansvara för ekonomi, budget, prognoser och fakturering.
Leda och motivera teamet, genomföra medarbetarsamtal och resursplanering.
Säkerställa arbetsmiljö, kvalitet och miljökrav.
Hantera myndighetskontakter och dokumentation inför slutbesiktning.
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet av ledande roll inom mark- och anläggning.
Kännedom om AMA-anläggning, MER samt kunskaper i entreprenadjuridik och AB04/ABT06.
Betong klass 1.
Har ledarerfarenhet och förmåga att skapa engagemang i teamet.
B-körkort.
God datavana.
Vi Erbjuder
En nyckelroll i ett växande och dynamiskt företag
Möjlighet att påverka och utveckla både din roll och företaget
Spännande och varierande projekt
En stödjande och familjär arbetsmiljö
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Ansök Nu
Är du redo för nästa steg i din karriär som Platschef inom mark och anläggning? Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
