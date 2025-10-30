Platschef inom B2B försäljning till Veterankraft!
Veterankraft AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veterankraft AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Som Platschef för vårt team Stockholm Företag har du en central roll i att utveckla och driva företagets B2B-försäljning och dess team i Stockholm. Du skapar engagemang, lönsam tillväxt och långsiktiga kundrelationer samt leder och coachar ditt team mot gemensamma mål. En roll för dig som vill arbeta affärsstrategiskt och driva försäljning med fokus på kundvärde och resultat.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som Platschef har du en nyckelroll i att driva och utveckla företagets försäljningsarbete inom B2B för Stockholmsteamet men också för att driva egen försäljning. Du ansvarar för att bygga en stark försäljningskultur där kundvärde, lönsamhet och långsiktiga relationer står i fokus. Utöver egen försäljning ska du utveckla kontoret genom att leda, coacha och motivera försäljningsteamet så att ni tillsammans når uppsatta mål och skapar hållbara resultat. Rollen kombinerar strategiskt och operativt arbete - du analyserar marknad och kunddata, identifierar nya affärsmöjligheter och omsätter insikter till konkreta säljstrategier som stärker företagets position på marknaden.
Du arbetar nära ditt team i det dagliga arbetet, deltar aktivt i kunddialoger och affärsförhandlingar samt ser till att säljprocessen håller hög kvalitet i alla led - från första kontakt till avslut och uppföljning. Som ledare har du även ansvar för personal, arbetsmiljö och bemanning inom ditt team, och du skapar en miljö där medarbetarna trivs, utvecklas och presterar på topp.
Exempel på arbetsuppgifter
Egen försäljning mot B2B kunder
Leda, coacha och följa upp försäljningsteamet i det dagliga arbetet
Ansvara för att försäljningsmål, budget och KPI:er uppnås
Driva nykundsbearbetning och vidareutveckla befintliga kundrelationer
Delta i större kundmöten, förhandlingar och avtalsprocesser
Säkerställa kvalitet i hela säljprocessen - från prospektering till avslut
Rekrytera och bemanna uppdrag utifrån kundbehov
Analysera marknad, kunddata och konkurrens för att identifiera nya affärsmöjligheter
Utveckla och implementera säljstrategier, rutiner och processer för ökad effektivitet
Säkerställa att CRM-system och säljrapporter är uppdaterade och används som beslutsunderlag
Vem är du?
Vi söker dig som drivs av att skapa resultat genom affärsmässighet och starkt kundfokus. Du har en gedigen förståelse för B2B-försäljning och vet hur man omsätter strategi till konkreta affärer. Med ett strukturerat arbetssätt och en naturlig förmåga att bygga relationer skapar du förtroende både internt och externt.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av försäljning inom bemanningsbranschen
Erfarenhet av B2B-försäljning
Tidigare erfarenhet som chef med ansvar för att leda, utveckla och motivera ett säljteam
Förmåga att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter
Strategiskt tänk kombinerat med ett handlingskraftigt arbetssätt
Stark kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga
God förståelse för CRM-system och försäljningsprocesser
Erfarenhet av budget-, mål- och resultatuppföljning Om företaget
Veterankraft är ett av Sveriges främsta auktoriserade bemanningsföretag och den största leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Som en del av KEYTO Group verkar vi i en koncern som samlar starka varumärken inom service, bemanning och entreprenad. Med verksamhet på cirka 40 orter, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, erbjuder vi våra kunder hjälp i vardagen med trygghet, kvalitet och personlighet i fokus. Varje år underlättar vi tillvaron för tusentals hushåll och företag genom våra skräddarsydda tjänster och engagerade medarbetare. Varje dag ser vi hur våra Veteraner gör skillnad hos tusentals kunder genom sitt arbete och sina insatser. Så ansöker du
Tjänsten är en heltidstjänst med provanställning och start enligt överenskommelse. Vi hanterar ansökningar löpande och likaså intervjuer. Skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@veterankraft.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), http://www.veterankraft.se Jobbnummer
9582348